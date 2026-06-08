André Martel prend les rênes de la radio CHME

Après plusieurs mois d’intérim à la direction, la radio communautaire CHME d’Essipit amorce un nouveau chapitre avec la nomination d’André Martel au poste de directeur général. Fort d’un parcours varié en radio, en télévision et en enseignement, il entrera officiellement en fonction le 8 juin.

La radio CHME a annoncé la nomination d’André Martel à titre de directeur général. L’organisation estime que son expérience dans les médias régionaux et son implication dans divers projets communautaires lui permettront de poursuivre le développement et le rayonnement de la station.

Au cours de sa carrière, M. Martel a occupé plusieurs fonctions dans le milieu des communications, notamment comme animateur, journaliste, représentant publicitaire et directeur musical. Il s’est également impliqué dans différents projets communautaires et scolaires, particulièrement en animation et dans le développement de radios étudiantes.

Selon le communiqué diffusé par le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, son parcours des dernières années l’a aussi amené vers le milieu de l’enseignement, où il a travaillé comme professeur de musique et enseignant d’anglais dans plusieurs écoles du Québec et du Nouveau-Brunswick.

La radio CHME souligne que « sa polyvalence, son leadership, sa créativité et sa solide expérience en communication constituent des atouts précieux pour soutenir la mission et le rayonnement de CHME ».

L’organisation a également profité de l’annonce pour remercier Marie-Ève Bouchard, qui assurait l’intérim à la direction générale depuis février.

Les responsables de la station saluent son travail au cours des derniers mois, affirmant que « grâce à son dynamisme, son professionnalisme, son engagement constant et son travail remarquable, la station a pu poursuivre ses opérations, soutenir de nouveaux projets et maintenir un lien fort avec la communauté ».

Le conseil d’administration a aussi tenu à reconnaître l’engagement des administrateurs qui ont soutenu l’organisation au cours des dernières années, particulièrement durant les derniers mois.

En accueillant André Martel au sein de son équipe de direction, CHME affirme vouloir poursuivre sa mission d’« informer, rassembler et faire rayonner notre communauté ».