Début du procès de Claude Doiron

Le procès de l’ex-porte-parole de la Sûreté du Québec dans l’Est-du-Québec, Claude Doiron, s’est ouvert aujourd’hui au palais de justice de Percé.

L’homme maintenant âgé de 63 ans fait face à trois chefs d’accusation d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur une personne mineure de moins de 14 ans. Les faits reprochés seraient survenus entre le 1er mai et le 30 septembre 1988 à Cloridorme, en Gaspésie.

Après avoir réglé des éléments liés à la gestion du procès, la Couronne a fait entendre deux témoins à l’ouverture, soit un enquêteur de la Sûreté du Québec en cybercriminalité et la plaignante, qu’on ne peut identifier en raison d’une ordonnance de non-publication.

La défense prévoit pour sa part faire entendre sept témoins au cours des deux semaines réservées pour la tenue du procès, qui se déroule devant un juge seul, à savoir Pierre Lortie. Le tribunal ne prévoit pas rendre une décision sur le banc et envisage un verdict en octobre.

Claude Doiron avait été arrêté à Québec en juin 2023, quelques jours avant sa retraite. L’ex-porte-parole n’était pas à l’emploi de la Sûreté du Québec au moment des faits allégués.