Forestville : un accueil favorable au projet de regroupement des caisses Desjardins

Une cinquantaine de membres ont assisté à l’assemblée générale extraordinaire de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, lundi soir à Forestville, afin d’en apprendre davantage sur le projet de regroupement avec la Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent. Selon la direction, le climat observé lors de la rencontre laisse entrevoir une meilleure réception du projet que lors d’une tentative similaire il y a deux ans.

Entre 50 et 60 personnes ont pris part à l’assemblée tenue à l’Hôtel Le Danube Bleu de Forestville. Pendant plus d’une heure, les membres ont pu obtenir des explications sur le projet de regroupement, poser leurs questions et échanger avec les administrateurs ainsi qu’avec la direction de la caisse.

La directrice générale de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, Mélissa Lavallée, est ressortie satisfaite de la soirée.

« Je suis confiante et heureuse. L’important, c’est que les gens exercent leur droit de vote, qu’ils soient pour ou contre », a-t-elle indiqué au terme de la rencontre.

Selon elle, plusieurs membres ont profité de la période de questions pour souligner la transparence dont a fait preuve l’organisation depuis le début des démarches.

« Plusieurs se sont levés pour dire qu’ils trouvaient que la direction et le conseil d’administration avaient bien fait les choses, qu’ils avaient été consultés et écoutés. Les gens ont même applaudi à quelques reprises », rapporte Mme Lavallée.

Parmi les interrogations soulevées, la composition du futur conseil d’administration a retenu l’attention. Le projet prévoit cinq administrateurs issus du territoire du Centre de la Haute-Côte-Nord et six provenant du secteur Saguenay–Saint-Laurent.

La direction a rappelé que cette répartition tient notamment compte du nombre de membres dans chacune des caisses et qu’elle pourra évoluer au fil des années selon les candidatures et les élections.

Mme Lavallée estime que le projet présenté aujourd’hui répond davantage aux préoccupations exprimées lors de la tentative de regroupement de 2024. Elle souligne notamment le maintien d’une présence décisionnelle dans les deux principaux pôles de services, soit Forestville et Les Escoumins, ainsi que l’ajout d’un administrateur supplémentaire pour le territoire de la Haute-Côte-Nord.

« On a changé des petites choses et je pense que c’est vraiment à l’avantage des membres. Je crois sincèrement que c’est un projet plus gagnant qu’il y a deux ans », affirme-t-elle précisant qu’aucune question n’est restée en suspens.

Le président de l’institution financière, Jean-Maurice Tremblay, se dit lui aussi satisfait de la rencontre. « Je sens une meilleure compréhension et plus d’ouverture envers le projet de regroupement qu’il y a deux ans », témoigne-t-il.

Tournée des municipalités

Afin de favoriser la participation au vote, la caisse mettra en place une tournée dans plusieurs municipalités de la Haute-Côte-Nord au cours des prochains jours. Des représentants se rendront notamment à Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer et Colombier afin de répondre aux questions des membres et de les accompagner dans l’exercice de leur droit de vote.

La direction prévoit également visiter certaines résidences pour aînés de Forestville afin de permettre aux personnes moins mobiles de mieux comprendre le projet et de voter si elles le souhaitent.

« Je suis très à l’écoute de ces commentaires-là. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer veulent pouvoir voter aussi », souligne Mme Lavallée. Les heures et dates exactes des visites seront publiées sur la page Facebook de la caisse.

Le scrutin électronique se poursuit jusqu’au 12 juin à 23 h 59. Les résultats devraient être connus au cours de la semaine du 15 juin.

Si le projet obtient l’appui des membres des deux caisses ainsi que les autorisations réglementaires nécessaires, la nouvelle Caisse Desjardins de la Haute-Côte-Nord entrerait en fonction le 1er janvier 2027.