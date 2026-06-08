Haro sur les espèces envahissantes

Par Emelie Bernier 9:48 AM - 8 juin 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Bien que jolie, l’impatiente glanduleuse est désormais « flora non grata ». libre de droit

Bien que jolies, certaines espèces floristiques sont un véritable fléau qui menace nos milieux naturels.  Québec interdit désormais la vente et la culture d’une trentaine de celles-ci qui pourraient bien se trouver déjà dans vos plates-bandes…  

Depuis le 4 juin, le Règlement sur les espèces floristiques exotiques envahissantes s’applique. Il s’inscrit dans une approche préventive afin de limiter l’introduction et la propagation de 31 plantes parfois utilisées à des fins ornementales, par exemple.

Dans la catégorie des arbres et arbustes, les fautifs sont l’ailante glanduleux, le nerprun bourdaine, le nerprun cathartique. Chez les plantes terrestres, herbes et vignes, la berce du Caucase, la berce commune, le célastre asiatique, le dompte-venin de Russie, le dompte-venin noir, l’égopode podagraire, la fausse-roquette des ruisseaux, le gaillet mollugine, l’impatiente glanduleuse, le kudzu, et, sans surprise, les renouées (à petites feuilles, de Bohème, de Sakhaline et du Japon) sont « flora non grata ». Berce de Mantegazzi, cabomba de Caroline, butome à ombelle, égérie dense, élodée dense, faux-nymphéa pelté, grande glycérie, hydrocotyle à ombelle, jacinthe d’eau, laitue d’eau, myriophylle en épi, myriophylle à feuilles alternes et salvinie géante, plantes aquatiques et de milieux humides, sont également inscrites au registre.

« La culture se définit comme la production et l’entretien de végétaux utiles à l’humain. Toutefois, seule la culture à des fins de multiplication des espèces exotiques envahissantes floristiques visées est interdite », précise-t-on.

Vous avez l’une ou l’autre de ces plantes volontairement dans votre environnement, sachez que l’arrosage et la taille de plants existants ne sont pas concernés et que le règlement ne vise pas les espèces déjà présentes sur les propriétés.

L’épine-vinette du Japon bénéficie d’un sursis d’un an. Pixabay

La vente de toutes les espèces floristiques visées est interdite sous toutes les formes : boutures, plants, fruits et graines. L’interdiction concerne également les sous-espèces : variétés, cultivars et hybrides.

Des exceptions sont prévues pour la culture réalisée à des fins de recherche scientifique ou d’expérimentation et pour l’utilisation du roseau commun en marais artificiel pour le traitement des eaux usées, précise-t-on.

Exceptionnellement, les cultivars horticoles de l’épine-vinette du Japon sont autorisés, sauf les cultivars au feuillage vert (Emerald Carousel et Jade Carousel). 

Un délai d’un an est prévu pour la vente des six espèces les plus commercialisées. L’interdiction de vente pour ces espèces (égopode podagraire, nerprun, épinette-vinette du Japon, myriophylle aquatique et cabomba de Caroline, élodée dense) entrera en vigueur le 4 juin 2027.

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Tourisme

Une nouvelle direction et de nouveaux trésors pour le Centre des naufrages de Baie-Trinité

Actualité

Tadoussac : vitesse excessive dans les secteurs résidentiels

Actualité Société

Prix Hommage Aînés : la Côte-Nord appelée à faire rayonner ses bénévoles d’exception

Lire également

Actualité Tourisme

Une nouvelle direction et de nouveaux trésors pour le Centre des naufrages de Baie-Trinité

Consulter la nouvelle
Actualité

Tadoussac : vitesse excessive dans les secteurs résidentiels

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 juin 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord