Projet de regroupement en Haute-Côte-Nord : les membres de Desjardins appelés à se prononcer

Les membres de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord seront appelés à voter sur un projet de fusion avec la Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent. Si elle est approuvée, cette union donnerait naissance à une nouvelle entité régionale dès le 1er janvier 2027.

Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 8 juin au Danube bleu à Forestville et au centre multifonctionnel aux Escoumins afin de présenter les détails du regroupement proposé entre les deux institutions de la Haute-Côte-Nord.

Selon les documents remis aux membres, le projet vise à créer la future Caisse Desjardins de la Haute-Côte-Nord. Les administrateurs des deux institutions estiment que ce regroupement permettra de renforcer leur capacité à répondre aux besoins des membres dans un contexte où « les défis sont multiples » et où « la concurrence n’a plus de frontières ».

Les promoteurs du projet soutiennent que la nouvelle organisation bénéficierait d’une plus grande solidité financière, d’une capacité accrue à redistribuer des excédents sous forme de ristournes collectives et d’une meilleure pérennité.

Ils affirment également que l’union des deux caisses permettrait de bonifier l’offre de services tout en maintenant une présence importante sur le territoire.

La future caisse compterait deux pôles de services principaux, situés à Forestville et aux Escoumins, ainsi que des centres de services à Sacré-Cœur et à Tadoussac. Un conseil d’administration composé de 11 membres assurerait sa gouvernance.

« Leur grande complémentarité, leur proximité et leur vision commune font en sorte que le regroupement de leurs forces serait fait dans l’intérêt fondamental des membres, du personnel et de la collectivité », peut-on lire dans la documentation transmise aux membres.

L’assemblée générale extraordinaire permettra aux participants de prendre connaissance du projet, de ses avantages et du portrait de la nouvelle caisse. Les membres pourront également adresser leurs questions au conseil d’administration avant de voter.

Comment voter ?

Le scrutin se déroulera de façon électronique. Les membres pourront exercer leur droit de vote par l’entremise de leur espace sécurisé AccèsD à la suite de la présentation et jusqu’au 12 juin à 23 h 59. Ils devront se prononcer pour ou contre une résolution spéciale autorisant le regroupement des deux institutions.

Cette résolution prévoit notamment l’adoption de la convention de fusion, la désignation des signataires des documents officiels et l’approbation du règlement intérieur de la future caisse.

Le projet demeure toutefois conditionnel à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers. Advenant une approbation des membres et des autorités réglementaires, la nouvelle Caisse Desjardins de la Haute-Côte-Nord entrerait officiellement en fonction le 1er janvier 2027.