Tadoussac : vitesse excessive dans les secteurs résidentiels

Avatar photo
Par Morgane Busson 7:00 AM - 8 juin 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

La municipalité de Tadoussac réfléchit actuellement à des solutions pour contrer les automobilistes qui roulent trop vite et qui mettent à risque les citoyens. Photo courtoisie

Le maire de Tadoussac, Claude Brassard, lance un appel à la prudence aux automobilistes pour améliorer la sécurité dans les rues résidentielles de la municipalité.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, le maire indique avoir reçu dans les derniers mois plusieurs témoignages de citoyens préoccupés par la vitesse excessive des automobilistes dans certaines rues de Tadoussac.

Selon lui, ces voies résidentielles sont fréquentées par des familles, des enfants, des aînés et des marcheurs qui doivent pouvoir circuler dans un environnement sécuritaire.

Claude Brassard invite les automobilistes à réduire leur vitesse et à faire preuve d’une vigilance accrue, en particulier dans les zones où des enfants peuvent être présents.

Il insiste sur le fait qu’une conduite adaptée et respectueuse contribue à prévenir les accidents, diminue les risques de blessures graves et préserve la tranquillité des quartiers.

Dans son message, le maire affirme que la municipalité réfléchit à différentes mesures afin de renforcer la sécurité routière : amélioration de la signalisation, sensibilisation, réduction de la vitesse autorisée dans certains secteurs ou encore l’installation de radars pédagogiques.

La municipalité souhaite aussi adopter une politique claire sur l’apaisement de la circulation. L’installation de dos d’âne fait notamment partie des pistes explorées.

Claude Brassard conclut son message en rappelant que la sécurité demeure une priorité collective et que chaque citoyen peut contribuer à faire de Tadoussac un milieu plus sécuritaire en adoptant un comportement responsable.

Avatar photo

Morgane Busson

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Société

Prix Hommage Aînés : la Côte-Nord appelée à faire rayonner ses bénévoles d’exception

Actualité Environnement Sport

Accès aux plans d’eau : la FédéCP lance une mobilisation sur la Côte-Nord

Actualité Culturel

La 389 : une route unique qui inspire un roman

Lire également

Actualité Société

Prix Hommage Aînés : la Côte-Nord appelée à faire rayonner ses bénévoles d’exception

Consulter la nouvelle
Actualité Environnement Sport

Accès aux plans d’eau : la FédéCP lance une mobilisation sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 juin 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord