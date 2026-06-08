Tadoussac : vitesse excessive dans les secteurs résidentiels

Le maire de Tadoussac, Claude Brassard, lance un appel à la prudence aux automobilistes pour améliorer la sécurité dans les rues résidentielles de la municipalité.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, le maire indique avoir reçu dans les derniers mois plusieurs témoignages de citoyens préoccupés par la vitesse excessive des automobilistes dans certaines rues de Tadoussac.

Selon lui, ces voies résidentielles sont fréquentées par des familles, des enfants, des aînés et des marcheurs qui doivent pouvoir circuler dans un environnement sécuritaire.

Claude Brassard invite les automobilistes à réduire leur vitesse et à faire preuve d’une vigilance accrue, en particulier dans les zones où des enfants peuvent être présents.

Il insiste sur le fait qu’une conduite adaptée et respectueuse contribue à prévenir les accidents, diminue les risques de blessures graves et préserve la tranquillité des quartiers.

Dans son message, le maire affirme que la municipalité réfléchit à différentes mesures afin de renforcer la sécurité routière : amélioration de la signalisation, sensibilisation, réduction de la vitesse autorisée dans certains secteurs ou encore l’installation de radars pédagogiques.

La municipalité souhaite aussi adopter une politique claire sur l’apaisement de la circulation. L’installation de dos d’âne fait notamment partie des pistes explorées.

Claude Brassard conclut son message en rappelant que la sécurité demeure une priorité collective et que chaque citoyen peut contribuer à faire de Tadoussac un milieu plus sécuritaire en adoptant un comportement responsable.