Une nouvelle direction et de nouveaux trésors pour le Centre des naufrages de Baie-Trinité

Par Johannie Gaudreault 9:05 AM - 8 juin 2026
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Le Centre national des naufrages embauche pour la première fois une directrice générale.  Photo Johannie Gaudreault

Le Centre national des naufrages du Québec de Baie-Trinité amorcera sa saison estivale les 15 et 16 juin avec des portes ouvertes, une activité entrepreneuriale impliquant les jeunes du village et l’arrivée d’une nouvelle direction générale pour soutenir son développement.

L’organisme profitera de l’occasion pour présenter de nouveaux artéfacts issus de collections archéologiques.

Les festivités débuteront le 15 juin avec une journée portes ouvertes en présence des membres du conseil d’administration. L’événement marquera également le troisième anniversaire de la réouverture du centre, qui poursuit depuis sa mission de préservation et de diffusion du patrimoine maritime québécois.

Le lendemain se tiendra la deuxième édition de la Journée entrepreneuriale, une initiative qui met en vedette les élèves de l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité.

Les jeunes y proposeront la vente des créations artisanales fabriquées à partir d’éléments recueillis sur les plages de la région, notamment des cadres décoratifs et des bouteilles souvenirs mettant en valeur le sable ferreux de la Côte-Nord.

L’an dernier, cette activité avait connu un vif succès, permettant aux élèves d’amasser près de 700 $ pour financer de futurs projets entrepreneuriaux. Le conseil d’administration invite la population à venir encourager les participants tout en découvrant les nouveautés présentées dans l’exposition permanente.

« Le Centre des naufrages, c’est un lieu de mémoire et de découverte qui permet de mieux comprendre le rôle essentiel du fleuve dans notre histoire. Nous sommes fiers d’offrir aux visiteurs une expérience unique qui met en valeur le patrimoine maritime exceptionnel de notre région », souligne le président du conseil d’administration, Erik Phaneuf.

Chaque année, le Centre enrichit son offre grâce à l’ajout de nouveaux artéfacts provenant de la collection nationale conservée au Laboratoire et à la Réserve d’archéologie du Québec.

Ces objets sont issus principalement de fouilles subaquatiques, mais également de prêts consentis par le Musée de la Côte-Nord, la Société Historique de la Côte-Nord et des citoyens qui souhaitent partager leurs découvertes fortuites.

Embauche

Parallèlement à l’ouverture de la saison, le conseil d’administration annonce l’embauche de Tatum Milmore à titre de directrice générale. Cette nomination permettra d’alléger les responsabilités administratives assumées jusqu’ici par les bénévoles du conseil d’administration et de soutenir le développement de nouveaux projets ainsi que la recherche de financement.

Rappelons que le Centre national des naufrages du Québec propose une immersion dans l’histoire maritime du Québec et des grands naufrages du fleuve Saint-Laurent. Les visiteurs peuvent notamment y découvrir des artéfacts archéologiques provenant de l’épave de l’Elizabeth and Mary, l’une des plus anciennes épaves connues au Québec, ainsi que des expositions et des œuvres inspirées de l’univers maritime.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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