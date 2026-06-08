Une pièce de théâtre pour prévenir les fraudes envers les aînés

Les aînés de la Manicouagan et leurs proches sont invités à assister gratuitement à une représentation théâtrale visant à mieux reconnaître les arnaques financières et les stratagèmes utilisés par les fraudeurs.

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Manicouagan, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau et le Centre des arts, présentera la pièce de théâtre En quête de votre argent du Théâtre Parminou le 17 juin prochain.

L’activité se déroulera à compter de 13 h 30 au Centre des arts de Baie-Comeau et l’entrée sera gratuite.

La production aborde la problématique des fraudes visant les aînés. À travers différentes mises en situation, elle vise à sensibiliser les personnes âgées et leur entourage aux arnaques financières, tout en leur permettant d’identifier les méthodes couramment utilisées par les fraudeurs.

Le directeur du Centre d’action bénévole de Manicouagan, Guildo Morneau, agira à titre de porte-parole de l’événement.