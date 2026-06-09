Chez Mathilde en lice pour le prix Restaurateur de l’année d’Aliments du Québec

Par Émélie Bernier 1:16 PM - 9 juin 2026
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Le chef et copropriétaire, Jean-Sébastien Sicard, et Mireille Perron, copropriétaire, du restaurant Chez Mathilde de Tadoussac. Photo Renaud Cyr, archives

Aliments du Québec dévoile les cinq restaurants en lice pour son Prix restaurateur de l’année, décerné dans le cadre du programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu 2026

 

Chez Mathilde côtoie, dans cette sélection, Hoogan et Beaufort (Montréal), Laurie Raphaël (Québec), Coteau (Québec) et Les Mal-Aimés (Estrie), des établissements dont la réputation n’est plus à faire et dont l’offre se démarque par la présence au menu de denrées issues du territoire québécois.

« Créé en 2018, ce Prix met en lumière les établissements qui se distinguent particulièrement par leurs actions et leur engagement à s’approvisionner, utiliser et valoriser les aliments québécois », précise-t-on.

 La sélection des établissements en lice est basée sur l’analyse de la mise en valeur des produits d’ici et du taux d’approvisionnement local. Ce dernier atteint d’ailleurs un taux moyen de 90 % chez les 5 finalistes. 

L’adresse Chez Mathilde, située à Tadoussac, n’en est pas à ses premiers lauriers. Le chef propriétaire Jean-Sébastien Sicard et sa conjointe et partenaire d’affaires Mireille Perron sont connus dans le milieu pour la qualité de leur offre.

Chez Mathilde fait d’ailleurs partie des recommandations du Guide Michelin pour une seconde année consécurive. 

« L’identification et la valorisation de leurs fournisseurs font partie intégrante de l’ADN culinaire des finalistes. Dans leurs plats, sur leurs ardoises et jusque dans leurs échanges à table, ils racontent le Québec en faisant rayonner l’artisan derrière chaque produit. Ce prix, c’est notre façon de leur dire merci de porter l’approvisionnement local avec autant de passion », commente Isabelle Roy, directrice générale d’Aliments du Québec.

Des capsules vidéo sur chacun des établissements en lice seront publiées sur les plateformes numériques d’Aliments du Québec, en collaboration avec Geneviève O’Gleman.

Voter pour votre resto chouchou

Membres du public, vous pouvez d’ores et déjà voter pour votre établissement coup de coeur. Le nom du gagnant sera dévoilé au Musée de la civilisation à Québec le 28 septembre prochain.

 

 

Émélie Bernier

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