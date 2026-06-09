F.-A.-Gauthier : un bris de la génératrice d’urgence cause des annulations

Par Johannie Gaudreault 8:06 PM - 9 juin 2026
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La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout doit mettre ses traversées sur pause le temps de réparer le bris. Photo Johannie Gaudreault

Après une journée déjà marquée par des annulations le 9 juin, la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout suspendra l’ensemble de ses opérations le mercredi 10 juin en raison d’un problème technique affectant le navire. La Société des traversiers du Québec (STQ) ne peut toujours pas préciser quand le service pourra reprendre.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout a annoncé l’annulation de toutes les traversées prévues le mercredi 10 juin en raison de problèmes techniques. Les clients ayant effectué une réservation verront leur dépôt remboursé.

Cette nouvelle interruption de service survient au lendemain d’annulations qui ont également perturbé l’horaire du traversier le 9 juin.

Selon le porte-parole de la Société des traversiers du Québec, Bruno Verreault, les difficultés sont liées à un problème électrique touchant la génératrice d’urgence du navire.

« Nous avons un bris de nature électrique sur la génératrice d’urgence », confirme-t-il au Manic par courriel.

Des vérifications sont en cours afin d’identifier précisément l’origine de la panne. Un technicien du fournisseur doit se rendre sur place mercredi matin afin d’appuyer les équipes dans les travaux d’investigation et de réparation.

Pour le moment, la STQ n’est toutefois pas en mesure d’évaluer le délai nécessaire pour remettre l’équipement en état.

« Pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le temps requis pour procéder à la réparation », ajoute M. Verreault.

La direction de la traverse a présenté ses excuses aux usagers touchés par cette nouvelle interruption de service et assure qu’elle transmettra davantage d’informations dès que l’état de la situation sera connu.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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