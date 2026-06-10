Feu de forêt à Forestville : hommage à Michel Canuel et aux pompiers

Près d’un mois après l’incendie de forêt qui a menacé des résidences et forcé des évacuations à Forestville, le conseil municipal a profité de sa séance du 9 juin pour souligner le travail des nombreux intervenants mobilisés. Un hommage particulier a été rendu à Michel Canuel, dont l’intervention lors de l’événement du 16 mai a été saluée par les élus.

Le souvenir de l’incendie qui a éclaté dans le secteur de la Baie-Verte, le 16 mai dernier, demeure bien présent à Forestville. Réunis en séance publique mardi soir, les membres du conseil municipal ont tenu à reconnaître le travail des pompiers, des policiers, de la SOPFEU et de l’ensemble des intervenants qui ont participé aux opérations.

La mairesse Micheline Anctil a rappelé que l’incendie représentait une menace bien réelle pour la population en raison de sa proximité avec les résidences, des vents importants qui soufflaient ce jour-là et de l’épaisse fumée qui a recouvert la ville.

« Un incendie qui a mis en danger nos pompiers, nos pompières de Forestville et des municipalités environnantes qui sont venues en entraide. Les pompiers et les pompières méritent notre plus grande reconnaissance pour leur bravoure et le déploiement de leurs compétences », a-t-elle déclaré.

L’événement avait nécessité l’évacuation du camping de la Baie-Verte ainsi que de résidents du secteur de la 9e rue. Un centre d’accueil avait également été ouvert et plusieurs barrages routiers avaient été installés afin d’assurer la sécurité du public et des équipes déployées sur le terrain.

Les élus ont également souligné le travail de tous les intervenants qui ont contribué à l’éteinte du brasier. Sur la photo, on aperçoit une partie de la brigade de pompiers qui entoure les élus du conseil municipal, la mairesse Micheline Anctil et le chef aux opérations au moment du feu de forêt, Michel Canuel. Photo Johannie Gaudreault

Un hommage particulier

Au cours de la séance, le conseil municipal a remis un certificat de reconnaissance à Michel Canuel, qui occupait alors les fonctions de chef aux opérations au sein du Service de sécurité incendie.

Entouré du directeur du service et de plusieurs collègues, M. Canuel a reçu cet hommage pour son leadership et son travail lors de l’intervention.

« Pour ton professionnalisme, l’assurance avec laquelle tu es intervenu, le sens de l’initiative que tu as eu et évidemment la bravoure qui a été au rendez-vous. Nous savons parfaitement, Michel, que ton intervention a fait la différence », a témoigné Mme Anctil.

Questionnée après la séance, la mairesse a précisé que cette reconnaissance visait à souligner la qualité de son travail dans la coordination des opérations.

« On a voulu souligner son excellent travail qu’il a fait à ce moment-là, ses compétences, sa capacité d’avoir l’initiative de poser les bons gestes au bon moment et de protéger tout son monde », a-t-elle précisé.

L’émotion était à son comble lorsque la mairesse a exprimé toute la gratitude du conseil municipal envers Michel Canuel. Photo Johannie Gaudreault

Un événement marquant

La mairesse a également confié avoir été particulièrement touchée par cette situation d’urgence, une première du genre depuis son arrivée à la mairie il y a 20 ans.

« Oui, c’est la première fois et j’espère ne pas en vivre d’autres », a-t-elle répondu lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà vécu un événement semblable à proximité d’un quartier résidentiel.

Elle a rappelé que les autorités ont finalement conclu que l’incendie était d’origine électrique. Selon les résultats de l’enquête de la Sûreté du Québec, le feu aurait pris naissance à la base d’un poteau électrique avant de se propager rapidement à la végétation environnante sous l’effet des vents.

Les conséquences de l’incendie se font toujours sentir dans le secteur de la Baie-Verte. La Ville maintient la fermeture des sentiers pédestres afin de permettre l’évaluation des dommages causés par le brasier.

Les autorités analysent notamment l’état des sentiers, la stabilité des arbres endommagés ainsi que l’avenir de l’arboriduc, dont certaines sections pourraient avoir été affectées. « On est en évaluation des dommages », a indiqué la mairesse, précisant que des discussions sont en cours avec le ministère de la Sécurité intérieure, les assureurs et la SOPFEU.

Des rubans de sécurité demeurent en place pour empêcher l’accès au secteur jusqu’à ce qu’un portrait complet de la situation soit établi.

Mme Anctil a profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des intervenants mobilisés lors de l’incendie et lancer un appel à la prudence à l’approche de la saison estivale.

« On se souhaite de ne jamais revivre ce type d’événement. Mais quand c’est présent, on doit y faire face et vous y avez fait face avec tout le courage et la compétence qu’il se doit », a-t-elle conclu à l’intention de la dizaine de pompiers présents dans la salle.