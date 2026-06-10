Forestville perd sa succursale de la Banque Nationale

Les clients de la Banque Nationale à Forestville devront bientôt se tourner vers Baie-Comeau pour les services en succursale. L’institution financière a confirmé la fermeture de son point de service de la 1re Avenue, invoquant l’évolution des habitudes bancaires de sa clientèle et la croissance de l’utilisation des services numériques.

La succursale de la Banque Nationale située à Forestville cessera ses activités le 20 novembre. Les opérations seront alors transférées à la succursale de Baie-Comeau, située au 600, boulevard Laflèche.

Dans une lettre transmise à sa clientèle, dont le Journal a obtenu copie, la banque précise que les comptes, produits bancaires, placements et coffrets de sûreté seront automatiquement transférés vers la succursale de Baie-Comeau, sans changement aux numéros de compte ou aux opérations préautorisées.

La succursale de Forestville maintiendra ses activités jusqu’au 19 novembre avant de fermer définitivement ses portes.

Malgré cette fermeture, un guichet automatique demeurera accessible à Forestville afin de permettre aux clients d’effectuer certaines opérations courantes, notamment les retraits, les dépôts, les paiements de factures et la consultation de leur solde.

Selon le porte-parole de la Banque Nationale, Alexandre Guay, cette décision s’inscrit dans un contexte où les habitudes des consommateurs ont considérablement changé au cours des dernières années.

« Au cours des dernières années, l’utilisation de nos solutions bancaires en ligne et mobiles a été en forte augmentation, ce qui témoigne d’un virage clair dans les habitudes de nos clients », explique-t-il.

L’institution souligne avoir investi dans le développement de ses services numériques et dans l’augmentation de la capacité de ses centres d’appels afin de répondre à cette demande croissante. Elle note également qu’un nombre grandissant de rencontres avec les conseillers est désormais réalisé par vidéoconférence.

La banque estime que cette approche améliore l’accessibilité aux services financiers, puisque les clients peuvent obtenir rapidement un rendez-vous avec un conseiller situé ailleurs au Québec ou au Canada, en français ou dans plusieurs autres langues.

Dans sa correspondance, la Banque Nationale indique que la succursale de Baie-Comeau a été conçue pour offrir une expérience davantage axée sur l’accompagnement et le service-conseil. Les clients seront accueillis à ce nouvel emplacement à compter du 23 novembre.

La vice-présidente régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord, Sylvie St-Pierre, ainsi que la directrice de la succursale de Forestville, Jasmine Després, doivent d’ailleurs rencontrer les clients le 5 juin afin de répondre à leurs questions concernant cette relocalisation.

Le conseiller en communications n’a pas confirmé au Journal le nombre d’emplois perdus à la suite de cette décision.

La fermeture de la succursale de Forestville s’ajoute à une tendance observée dans plusieurs régions du Québec, où les institutions financières adaptent leur réseau physique à la montée des services bancaires en ligne.