Le crime organisé impliqué dans l’incendie d’un véhicule à Moisie

Par Sylvain Turcotte 1:59 PM - 10 juin 2026
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SQ Photo archives

Trois Septiliens, âgés de 29 à 37 ans, ont été arrêtés en lien avec un incendie criminel visant un véhicule mardi soir à Moisie. Les trois hommes sont connus des services policiers.  

C’est vers 22 h 30 le 9 juin que des policiers ont été appelés à intervenir sur la rue Vénus, dans le secteur de Moisie à Sept-Îles.

Le véhicule en feu a toutefois pu être éteint par une résidente du secteur.

La description fournie du véhicule des suspects a permis aux policiers de localiser les individus dans le secteur du centre-ville de Sept-Îles.

Les trois occupants ont été arrêtés et ils ont été conduits au poste de police afin d’être interrogés.

« Les suspects sont connus des services policiers. L’enquête tant à démontrer qu’ils seraient liés à des groupes criminalisés associés aux épisodes de violence armée survenus dans la région », indique la SQ.

Les trois hommes devraient comparaître aujourd’hui en après-midi au palais de justice de Sept-Îles sous divers chefs d’accusation en lien avec cet événement.

Sylvain Turcotte

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