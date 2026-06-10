Travaux liés au futur ConsignAction : Forestville rejette toutes les soumissions

Par Johannie Gaudreault 4:00 PM - 10 juin 2026
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ConsignAction s'installera sur la route 138 Est à Forestville. Photo Johannie Gaudreault

La Ville de Forestville devra revoir ses plans concernant les travaux de raccordement sanitaire et d’aqueduc destinés au futur bâtiment de ConsignAction sur la route 138 Est. Les deux soumissions reçues dépassent largement le budget prévu pour le projet.

Réunis en séance municipale le 9 juin, les élus de Forestville ont adopté une résolution visant à rejeter toutes les soumissions reçues en marge de l’appel d’offres pour le raccordement sanitaire et d’aqueduc du futur site de ConsignAction.

Deux entreprises avaient déposé des propositions. L’entreprise Roland Munger de Baie-Comeau a soumis une offre de 490 000 $, tandis que l’entreprise Jacques Dufour Construction de Baie-Saint-Paul a présenté une soumission atteignant 451 000 $, toutes deux avant taxes.

Ces montants sont nettement supérieurs à l’estimation de 250 000 $ préparée par les ingénieurs responsables du dossier et au budget prévu par la Ville en 2026.

« La Ville peut, pour des motifs valables et raisonnables, notamment en raison des prix trop élevés des soumissions, décider de ne pas accorder le contrat et de chercher une autre solution moins dispendieuse », a expliqué la mairesse Micheline Anctil lors de la séance.

Malgré ce revers, le projet de centre ConsignAction n’est pas abandonné. La Ville a déjà amorcé la recherche d’alternatives afin de réduire les coûts tout en permettant la réalisation des travaux nécessaires.

En période de questions, Mme Anctil a indiqué que les démarches pour trouver une solution de rechange étaient déjà en cours. « C’est quand même une installation qui est importante, mais on n’a pas la liquidité pour utiliser cette méthode-là. On va trouver une méthode alternative qui serait plus respectueuse de notre capacité financière », a-t-elle affirmé.

Les responsables municipaux souhaitent ainsi poursuivre le projet sans compromettre l’équilibre financier de la Ville.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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