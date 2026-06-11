Festival de la chanson de Tadoussac : 1 M$ en retombées pour lancer la saison touristique

Alors que la 42e édition du Festival de la chanson de Tadoussac bat son plein du 11 au 14 juin, l’événement s’impose une fois de plus comme un moteur économique majeur pour la municipalité. Selon le maire Claude Brassard, le festival génère à lui seul un peu plus d’un million de dollars en retombées économiques et donne le coup d’envoi à la saison touristique estivale.

« Ça lance la saison touristique. Les retombées sur quatre jours sont incroyables », affirme l’élu, en se référant au bilan de l’édition précédente. Hébergements, restaurants et commerces profitent directement de l’afflux de visiteurs, alors que les entreprises touristiques peuvent tester leurs opérations avant le cœur de l’été.

Selon les données touristiques, environ 85 % des festivaliers se déplacent spécifiquement pour l’événement. Une clientèle qui contribue à remplir les établissements de la municipalité dès le mois de juin.

« C’est une préparation de saison pour plusieurs entreprises. Après ça, on part pour l’été », résume M. Brassard.

Un événement phare pour Tadoussac

Dans une municipalité qui accueille chaque année 300 000 visiteurs, le Festival de la chanson demeure l’un des événements les plus importants du calendrier estival.

Pour le maire, le festival est devenu indissociable de l’identité de Tadoussac après plus de quatre décennies d’existence.

« Le Festival de la chanson est dans le paysage », souligne-t-il. « C’est très important pour nous. »

Au-delà des retombées économiques, l’événement permet également aux résidents d’avoir accès à une programmation culturelle de haut niveau sans devoir se déplacer vers les grands centres.

« On n’a pas à aller à Québec ou à Montréal pour voir des spectacles de qualité. On les a sur place », fait valoir le maire.

Le festival a été lancé officiellement jeudi à 17 h dans le hall de l’hôtel Tadoussac. Photo Johannie Gaudreault

Une effervescence appréciée des citoyens

Malgré ses 42 années d’histoire, le festival continue de susciter l’enthousiasme dans la communauté locale, estime M. Brassard.

« Il y a une effervescence dans le village. C’est un lieu de rencontre », dit-il, ajoutant que les citoyens profitent pleinement de l’ambiance qui s’installe au cœur de la municipalité durant les festivités.

Cette année, certains spectacles permettront également de mettre en valeur des sites naturels moins connus. Le maire souligne notamment la tenue d’une prestation dans le secteur des Cayes, près des dunes, un endroit qu’il décrit comme « magnifique » et « magique ».

Une saison estivale prometteuse

Les perspectives pour la saison touristique 2025 sont par ailleurs encourageantes, selon les informations recueillies auprès des entrepreneurs locaux.

« Les réservations rentrent », indique le maire. Il observe notamment que plusieurs Québécois semblent privilégier les destinations de la province pour leurs vacances estivales.

Les croisières internationales et les excursions d’observation des baleines continuent également de soutenir l’industrie touristique locale.

Différentes scènes sont dispersées dans le cœur du village. Photo Johannie Gaudreault

Des travaux à surveiller

La municipalité poursuit toutefois la deuxième phase de certains travaux d’infrastructures. M. Brassard assure que tout a été planifié afin de limiter les impacts pendant la haute saison.

« En juillet et en août, il n’y aura pas de travaux », précise-t-il, tout en invitant résidents et visiteurs à faire preuve de patience durant les interventions en lien avec Destination Tadoussac phase 2.

Un partenariat durable

Partenaire financier et logistique du festival, la municipalité entend maintenir son appui à l’événement.

« On souhaite qu’il soit dans le paysage encore pour très longtemps », conclut le maire.

Sur la photo principale, on aperçoit le maire de Tadoussac, Claude Brassard. Photo Johannie Gaudreault