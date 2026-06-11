Forestville : séance municipale en bref

Forestville reçoit près de 351 000 $

La Ville de Forestville recevra cette année 350 935 $ dans le cadre du programme de répartition d’une partie de la croissance de la taxe de vente du Québec (TVQ). La mairesse Micheline Anctil a souligné que cette aide financière a connu une forte progression au cours des dernières années. À titre comparatif, la municipalité avait obtenu un peu moins de 50 000 $ en 2023, puis 159 067 $ en 2024 et 280 085 $ en 2025. Cette hausse s’explique notamment par différents critères de répartition, dont la population, l’indice de vitalité économique et l’éloignement géographique.

Revitalisation des terrasses de la Baie-Verte

(JG) La Ville de Forestville déposera une demande d’aide financière pouvant atteindre 100 000 $ afin de revitaliser les terrasses Harry Quebert et Boréalex, situées à la Baie-Verte. Le projet vise à moderniser ces espaces publics en aménageant de nouvelles zones de détente et en mettant davantage en valeur le paysage. Selon la mairesse Micheline Anctil, les installations, construites il y a plusieurs années, nécessitent une importante cure de rajeunissement. La municipalité prévoit contribuer à hauteur d’environ 11 000 $ si le projet est retenu dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

Camping de la Baie-Verte

(JG) Les élus ont également autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière pour moderniser les réseaux d’eau potable et d’alimentation électrique du camping de la Baie-Verte. Évalué à près de 97 000 $, le projet sera soumis au Fonds régions et ruralité via la MRC de La Haute-Côte-Nord. La Ville considère ces infrastructures comme essentielles à son offre touristique. Les travaux permettraient d’améliorer les services offerts aux campeurs et aux visiteurs tout en assurant une meilleure fiabilité des installations pour les prochaines années.

Réfection d’une génératrice

(JG) La Ville de Forestville a donné son accord à la Municipalité des Escoumins afin qu’elle puisse utiliser une partie de son surplus accumulé dans le cadre de l’entente intermunicipale en sécurité incendie. Un montant de 25 000 $ servira à financer des réparations majeures à la génératrice de la caserne des Escoumins. Selon les explications fournies en séance, cet argent provient directement de la quote-part accumulée par la municipalité et lui appartient déjà. Les travaux visent à assurer le maintien des services essentiels en cas de panne électrique.

Deux règlements administratifs modernisés

(JG) Les élus ont adopté deux nouveaux règlements visant à moderniser la gestion municipale. Le premier concerne la gestion contractuelle et remplace une version datant de 2018. Le second porte sur le contrôle et le suivi budgétaire ainsi que sur certaines délégations de pouvoirs accordées aux employés municipaux. Ce règlement remplace une version en vigueur depuis 2007. Selon la Ville, ces mises à jour étaient devenues nécessaires afin d’adapter les pratiques administratives aux exigences actuelles et au cadre législatif en vigueur.