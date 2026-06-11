Matane–Côte-Nord : un changement prévu à la traverse le 12 juin 

La traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout, prévue de Matane vers Godbout à 8 h le 12 juin, sera redirigée vers Baie-Comeau.

Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h. Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout informe que ce changement survient en raison de conditions de navigation défavorables.