Signalements à la DPJ sur la Côte-Nord : «une diminution de 9,2 %»

Durant la dernière année, ce sont 3230 signalements qui ont été traités pour 15 958 enfants sur la Côte-Nord, ce qui représente 9 enfants par jour. Il s’agit d’une diminution de 9,2% par rapport à l’an dernier pour la région. Pour l’ensemble de la province, on observe une augmentation des signalements de 1,4% par rapport à l’an passé.

Les directeurs de la protection de la jeunesse et les directeurs provinciaux (DPJ-DP) du Québec on déposé aujourd’hui leur bilan annuel 2025-2026., ils lancent un appel à faire des enfants un véritable choix de société.

Pour la Côte-Nord, le nombre de signalements à diminué par rapport à l’an passé, sur 3230 signalements traités, 800 ont été retenus pour une évaluation approfondie, ce qui représente 24,8% des signalements traités.

La DPJ explique que durant la dernière année ils ont fait face à «une complexification des situations et une augmentation importante des besoins, tant chez les jeunes que pour leur famille (…)». Leurs plus récentes données démontrent une fragilité de la santé mentale des jeunes. Selon la DPJ, plus de la moitié des élèves de la province présentent des signes s’anxiété sociale.

La DPJ se dit sous pression avec le nombre de signalements et que ceux-ci pourraient être diminuée par davantage de prévention et de services aux jeunes et aux familles. Car selon la DPJ «les prises en charge tardives amènent une détérioration des situations, nécessitant ultimement des interventions beaucoup plus complexes».

Les pistes de solutions pour faire des enfants un véritable choix de société sont «d’investir dans la réponse aux besoins de base comme l’alimentation, le logement et un revenu adéquat, consolider les services existants, renforcer les interventions préventives et soutenir les milieux de vie des enfants (écoles, CPE, etc.)».

Sur la Côte-Nord, 71,2 % des enfants pris en charge par la DPJ sont demeurés dans leur milieu familial (33,8%) ou auprès d’un tiers significatif (37,4%). Les quatre problématiques principales touchant le développement et la sécurité des enfants ayant un suivi avec la protection de la jeunesse sont : risques sérieux de négligence (32,9%), négligence (29,6%), mauvais traitements psychologiques (7,7%) et abus physiques (7,5%).

Le contexte social est évoqué par la DPJ comme facteur causant du stress aux parents, ce qui selon eux contribue à la maltraitance.