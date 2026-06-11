Tadoussac s’apprête à vibrer au rythme de la chanson

Le coup d’envoi de la 42e édition du Festival de la chanson de Tadoussac est donné aujourd’hui. Jusqu’à dimanche, le village accueillera des milliers de festivaliers venus profiter d’une programmation qui réunit de grands noms de la scène québécoise, des artistes émergents prometteurs et plusieurs talents de la Côte-Nord.

Pendant quatre jours, les rues, les salles et les espaces extérieurs de Tadoussac se transformeront en véritables scènes à ciel ouvert. L’événement propose une programmation diversifiée où se côtoient notamment Lou-Adriane Cassidy, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe, Sarahmée et We Are Wolves.

Figure incontournable de la chanson québécoise actuelle, Lou-Adriane Cassidy fait partie des artistes attendus de cette édition. Son passage s’inscrit dans une programmation qui mise à la fois sur des valeurs sûres et sur la découverte de nouvelles voix francophones.

Le festival continue également de jouer son rôle de tremplin pour la relève. Des artistes comme Gab Bouchard, Arielle Soucy, Mike Clay, Les Lunatiques et Alphonse Bisaillon auront l’occasion de présenter leur univers musical devant un public reconnu pour son ouverture et sa curiosité.

La Côte-Nord sera aussi bien représentée grâce à la présence d’Éric Cyr, Douance ainsi que Burt Love and the Vibes, qui porteront les couleurs de la région au sein de cette grande fête de la chanson.

« On est fébrile, c’est sûr. Toute l’équipe papillonne un peu pour faire les derniers préparatifs, les urgences de dernière minute. Mais on est excité, on espère qu’il va avoir plein de monde, qu’il va faire beau, que tout le monde va être content », mentionne Myriam Sénéchal, directrice générale du festival, rencontrée sur place par le Journal.

Selon elle, cette 42e programmation est plus « assumée ». « Ça fait trois ans qu’on est l’équipe en place et l’édition actuelle est vraiment assumée. Je trouve qu’elle est à nos couleurs, à notre vision, notre direction artistique. Elle représente aussi nos valeurs, la diversité, la parité », affirme-t-elle.

Des nouveautés à découvrir

Pour cette 42e édition, les organisateurs ont apporté quelques nouveautés qui viendront enrichir l’expérience des festivaliers.

Un nouveau site de spectacle, Les Cayes, fera notamment son apparition. Accessible à pied ou en kayak, ce lieu promet une expérience unique dans un décor naturel typiquement tadoussacien.

Le cœur du festival a également été repensé afin d’offrir davantage d’espaces de rassemblement avec des rafraîchissements, une aire de détente et la boutique officielle de l’événement.

« On a inauguré cette année la place du festival qui est vraiment pensée pour les festivaliers et les festivalières, c’est un bonus », se réjouit Myriam Sénéchal.

La nouvelle place du festival est destinée aux festivaliers. Nourriture, bières, chaises, magasin et bien plus encore y sont rassemblés. Photo Johannie Gaudreault

Parmi les rendez-vous particuliers de la fin de semaine figure aussi un spectacle intimiste de Louis-Jean Cormier au Jardin Hydro-Québec, présenté à l’heure de l’apéro.

Les lieux emblématiques demeurent toutefois au cœur de l’expérience. La plage Loto-Québec accueillera à nouveau des spectacles en bordure du fleuve, tandis que la chapelle protestante ouvrira ses portes à plusieurs reprises pour des prestations dans une atmosphère plus feutrée.

Les Chemins d’écriture de retour

Autre tradition bien ancrée dans l’ADN du festival, les Chemins d’écriture reviennent cette année avec une nouvelle cohorte d’artistes en développement.

Ce laboratoire de création réunira Brigitte Jardin, Édouard Tremblay-Grenier, Embo/phlébite, Georges Ouel, Maude Sonier, Naïma Frank et Superchérie. L’initiative permet à de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes de perfectionner leur art tout en créant des liens avec l’industrie.

« Incubateur de talents unique en son genre », selon Myriam Sénéchal, les Chemins d’écriture contribuent depuis plusieurs années à la réputation du Festival de la chanson de Tadoussac auprès du milieu musical québécois.

Après plus de quatre décennies d’existence, le rendez-vous demeure l’un des événements culturels les plus distinctifs du Québec. Dès aujourd’hui et jusqu’au 14 juin, Tadoussac redeviendra ainsi la capitale de la chanson francophone.