Un cinquième café-rencontre pour tisser des liens en Haute-Côte-Nord

Les citoyens de la Haute-Côte-Nord auront une nouvelle occasion de se rencontrer et d’échanger le 17 juin alors qu’un cinquième café-rencontre communautaire se tiendra à la salle Armand-Topping de Forestville, de 17 h à 20 h.

Organisée par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord en collaboration avec Place aux jeunes, la MRC de La Haute-Côte-Nord, le CISSS de la Côte-Nord et Les Éclaireurs, l’activité s’inscrit dans une série d’événements déployés à travers le territoire afin de renforcer le tissu social et de favoriser les échanges entre les résidents.

Ouvert à l’ensemble de la population, le rendez-vous se veut un espace accueillant où les participants pourront discuter, partager leurs expériences et créer de nouveaux liens dans un cadre convivial.

Les nouveaux arrivants sont particulièrement invités à prendre part à l’activité afin de rencontrer des membres de la communauté et de mieux s’intégrer à leur milieu de vie.

Selon les partenaires impliqués, cette initiative vise à encourager le bien-être collectif, la participation citoyenne et la lutte contre l’isolement social en multipliant les occasions de rencontres significatives.

« Cette activité s’inscrit dans une série de cafés-rencontres organisés à travers la Haute-Côte-Nord afin de favoriser les échanges, le rapprochement entre les citoyens et le développement de liens sociaux dans un environnement chaleureux et inclusif », souligne le CJE Haute-Côte-Nord.

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord remercie l’ensemble de ses partenaires pour leur collaboration et invite la population à participer en grand nombre à cette rencontre communautaire.