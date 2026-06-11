Un cinquième café-rencontre pour tisser des liens en Haute-Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 10:05 AM - 11 juin 2026
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Les cafés-rencontres permettent aux nouveaux arrivants de la région de tisser des liens et connaître le milieu. Photo courtoisie

Les citoyens de la Haute-Côte-Nord auront une nouvelle occasion de se rencontrer et d’échanger le 17 juin alors qu’un cinquième café-rencontre communautaire se tiendra à la salle Armand-Topping de Forestville, de 17 h à 20 h.

Organisée par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord en collaboration avec Place aux jeunes, la MRC de La Haute-Côte-Nord, le CISSS de la Côte-Nord et Les Éclaireurs, l’activité s’inscrit dans une série d’événements déployés à travers le territoire afin de renforcer le tissu social et de favoriser les échanges entre les résidents.

Ouvert à l’ensemble de la population, le rendez-vous se veut un espace accueillant où les participants pourront discuter, partager leurs expériences et créer de nouveaux liens dans un cadre convivial.

Les nouveaux arrivants sont particulièrement invités à prendre part à l’activité afin de rencontrer des membres de la communauté et de mieux s’intégrer à leur milieu de vie.

Selon les partenaires impliqués, cette initiative vise à encourager le bien-être collectif, la participation citoyenne et la lutte contre l’isolement social en multipliant les occasions de rencontres significatives.

« Cette activité s’inscrit dans une série de cafés-rencontres organisés à travers la Haute-Côte-Nord afin de favoriser les échanges, le rapprochement entre les citoyens et le développement de liens sociaux dans un environnement chaleureux et inclusif », souligne le CJE Haute-Côte-Nord.

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord remercie l’ensemble de ses partenaires pour leur collaboration et invite la population à participer en grand nombre à cette rencontre communautaire.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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