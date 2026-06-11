We Are Wolves : rétrospective de 20 ans de carrière à Tadoussac

Par Johannie Gaudreault 7:43 PM - 11 juin 2026
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Les amateurs de punk rock seront comblés au festival de la chanson de Tadoussac ce soir. Le groupe We Are Wolves y arrête sa tournée rétrospective qui fera revivre les grands succès de sa carrière.

Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler du groupe malgré ses tournées internationales, We Are Wolves est un trio canadien de rock indépendant originaire de Montréal. Formé en 2000, les trois musiciens Alexander Ortiz (voix, guitare, basse), Vincent Levesque (claviers, voix), et Pierre-Luc Bégin (percussions, voix) ont sorti un premier album en 2005.

« Au début, on ne savait pas jouer pentoute. Les gens pensent qu’on a débuté en 2005, à la sortie de notre premier album. Mais oui, on a plus de 20 ans de carrière », raconte Vincent Levesque, en entrevue avec le Journal.

Le trio espère faire plaisir à ses fans à Tadoussac en performant des pièces de tous ses albums, pas seulement du plus récent sorti en 2024 intitulé Na Da.

La tournée rétrospective ne signifie pas la fin pour le groupe. « On va continuer de faire partie du paysage musical, mais on veut plus miser sur de petits projets, pas nécessaire produire 11 chansons d’un coup pour un album », explique le claviériste.

Le groupe ne participe pas souvent à des festivals comme Tadoussac. « On n’est rarement invité dans des festivals de la chanson », témoigne Vincent Levesque qui est très heureux de pouvoir performer devant le public de Tadoussac.

« On fait plutôt des spectacles l’automne ou l’hiver au Québec. Mais là, c’est l’été, il fait beau, la route est belle, c’est encore plus le fun. On ne pouvait pas dire non », se réjouit-il.

We Are Wolves a d’autres dates dans son calendrier cette saison. Le trio sera d’ailleurs de passage au Festif! de Baie-Saint-Paul en juillet. « On fera aussi un hommage à Jean Leloup aux Francopholies avec d’autres artistes. Ça va être tout un défi parce que Jean Leloup, il est unique », dévoile le musicien.

À Tadoussac, le spectacle a lieu à la scène St-Pancrace à 23 h 30.

C’est une ambiance électrisante que promet We Are Wolves. Photos Facebook

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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