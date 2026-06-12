De l’aide pour l’industrie forestière avec l’adoption du projet de loi 11

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:11 PM - 12 juin 2026
Temps de lecture :

Selon le gouvernement, les mesures du projet de loi 11 permettront une meilleure prévisibilité, une plus grande compétitivité et une amélioration de l'environnement d'affaires du secteur forestier. Photo Shutterstock

L’adoption du projet de loi 11 permettra de donner de l’oxygène au secteur forestier québécois, qui est en crise depuis l’imposition de tarifs douaniers par les États-Unis, croit la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain.

Parmi les mesures adoptées, il y a l’abolition de la redevance annuelle qui permettra de retourner environ 20 M$ aux scieries.

« C’est extrêmement important, parce que la crise qu’on connaît actuellement en est une de liquidités », affirme la ministre.

La tarification des bois récoltés en forêt publique sera revue avec l’introduction d’un mécanisme plus flexible. La nouvelle tarification s’adaptera, selon les conditions du marché. Le système des enchères est aboli.

Le projet de loi 11, qui a également été qualifié de mini-réforme forestière, comprend la possibilité d’expérimenter et d’innover, en matière de gestion forestière, par l’intermédiaire de projets pilotes. La ministre invite les communautés forestières à réfléchir et à présenter des projets.

Mme Champagne Jourdain rappelle qu’une réforme du registre forestier demeure nécessaire, afin d’harmoniser les différents usages de la forêt. Cette réforme sera importante pour assurer la pérennité du secteur forestier.

«  L’industrie forestière est importante pour nos régions. Elle crée des emplois. Il y a des entreprises qui soutiennent l’économie dans nos villages et dans nos communautés autochtones. On veut venir retravailler le régime pour s’assurer que l’industrie soit solide, pérenne et résiliente », affirme la députée de Duplessis.

Une réforme attendue

L’adoption du projet de loi 11 est vue d’un bon œil par l’Alliance des communautés forestières. Certaines mesures telles que l’abolition de la redevance annuelle et la révision de la tarification des bois, la révision du système des enchères et de nouvelles initiatives par projets pilotes permettront de donner un peu d’air aux entreprises.

Malgré tout, l’Alliance estime que ces mesures ne pourront pas garantir la pérennité de l’industrie forestière.

« La forêt ne se résume pas au PL11. Un projet omnibus c’est bien, mais ça ne peut pas remplacer la réforme du régime forestier qui est toujours de mise. Le secteur forestier est voué à des jours meilleurs, et ce, à la condition de s’en occuper et de reconnaître toute son importance pour le Québec et ses communautés. C’est un premier pas, attendons la suite », affirme le président de l’Alliance des communautés forestières, Yanick Baillargeon.

L’Alliance invite le gouvernement à se doter d’une vision d’avenir pour le secteur forestier.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Éducation

Respecter le code vestimentaire à l’école : pas toujours facile

Actualité Culturel

Festival de la chanson de Tadoussac : les défis derrière la fête

Actualité Économie Environnement

Le homard de la Côte-Nord : entre abondance et incertitude

Lire également

Actualité Éducation

Respecter le code vestimentaire à l’école : pas toujours facile

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel

Festival de la chanson de Tadoussac : les défis derrière la fête

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 juin 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord