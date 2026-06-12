De l’aide pour l’industrie forestière avec l’adoption du projet de loi 11

L’adoption du projet de loi 11 permettra de donner de l’oxygène au secteur forestier québécois, qui est en crise depuis l’imposition de tarifs douaniers par les États-Unis, croit la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain.

Parmi les mesures adoptées, il y a l’abolition de la redevance annuelle qui permettra de retourner environ 20 M$ aux scieries.

« C’est extrêmement important, parce que la crise qu’on connaît actuellement en est une de liquidités », affirme la ministre.

La tarification des bois récoltés en forêt publique sera revue avec l’introduction d’un mécanisme plus flexible. La nouvelle tarification s’adaptera, selon les conditions du marché. Le système des enchères est aboli.

Le projet de loi 11, qui a également été qualifié de mini-réforme forestière, comprend la possibilité d’expérimenter et d’innover, en matière de gestion forestière, par l’intermédiaire de projets pilotes. La ministre invite les communautés forestières à réfléchir et à présenter des projets.

Mme Champagne Jourdain rappelle qu’une réforme du registre forestier demeure nécessaire, afin d’harmoniser les différents usages de la forêt. Cette réforme sera importante pour assurer la pérennité du secteur forestier.

« L’industrie forestière est importante pour nos régions. Elle crée des emplois. Il y a des entreprises qui soutiennent l’économie dans nos villages et dans nos communautés autochtones. On veut venir retravailler le régime pour s’assurer que l’industrie soit solide, pérenne et résiliente », affirme la députée de Duplessis.

Une réforme attendue

L’adoption du projet de loi 11 est vue d’un bon œil par l’Alliance des communautés forestières. Certaines mesures telles que l’abolition de la redevance annuelle et la révision de la tarification des bois, la révision du système des enchères et de nouvelles initiatives par projets pilotes permettront de donner un peu d’air aux entreprises.

Malgré tout, l’Alliance estime que ces mesures ne pourront pas garantir la pérennité de l’industrie forestière.

« La forêt ne se résume pas au PL11. Un projet omnibus c’est bien, mais ça ne peut pas remplacer la réforme du régime forestier qui est toujours de mise. Le secteur forestier est voué à des jours meilleurs, et ce, à la condition de s’en occuper et de reconnaître toute son importance pour le Québec et ses communautés. C’est un premier pas, attendons la suite », affirme le président de l’Alliance des communautés forestières, Yanick Baillargeon.

L’Alliance invite le gouvernement à se doter d’une vision d’avenir pour le secteur forestier.