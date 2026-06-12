Deux ans après les Chemins d’écriture, Alphonse Bisaillon revient à Tadoussac

Par Johannie Gaudreault 5:00 PM - 12 juin 2026
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Alphonse Bisaillon lors de son passage au Festival de la chanson de Tadoussac en 2024. Photo Jay Kearney

Il y a deux ans, Alphonse Bisaillon découvrait le Festival de la chanson de Tadoussac en participant aux Chemins d’écriture, cette résidence qui a contribué à lancer la carrière de nombreux artistes de la relève. Aujourd’hui, le musicien revient dans le village avec un nouvel album, une tournée bien amorcée et une popularité grandissante.

L’auteur-compositeur-interprète montera sur la scène du Jardin Hydro-Québec vendredi à 20 h pour la 42e édition du festival.

Le parcours de l’artiste originaire de Saint-Hyacinthe a connu une importante progression. Son plus récent album, TOM au miroir, lancé au printemps, lui a permis de rejoindre un public plus vaste tout en poursuivant sa démarche artistique personnelle.

Un album sur la masculinité

Avec TOM au miroir, Alphonse Bisaillon explore les questions liées à l’identité masculine et aux modèles qui façonnent les hommes. « C’est l’histoire d’un jeune garçon qui se demande quel genre d’homme il va devenir », résume-t-il en entrevue avec le Journal avant de monter sur scène.

À travers le personnage de Tom, présenté à la fois comme un ami, un reflet et une ombre, l’artiste propose une réflexion sur la masculinité, les origines et la construction de soi. « C’est une tentative de réconciliation avec mes origines et avec la masculinité », explique-t-il.

La tournée de l’album a débuté au printemps dans sa ville natale avant de passer notamment par Sherbrooke, Montréal et Québec. Le passage à Tadoussac s’inscrit dans cette série de spectacles qui le mène à la rencontre de nouveaux publics.

Une popularité qui grandit

Si plusieurs festivaliers connaissaient déjà ses chansons, Alphonse Bisaillon reconnaît que sa visibilité a augmenté au cours des dernières années. « Je suis vraiment content. Je suis vraiment chanceux. J’ai plus de spectacles qu’avant et ce sont de beaux spectacles. »

L’artiste demeure toutefois prudent face à cette nouvelle notoriété. « Moi, je ne le vois pas vraiment. Ce sont surtout les autres qui me le disent », raconte-t-il.

Pour lui, le succès ne change pas fondamentalement sa relation à la musique. « Faire de la musique, ça reste la chose la plus personnelle que je fais. »

Il avoue néanmoins ressentir une certaine satisfaction à voir son travail reconnu après plusieurs années d’efforts. « Avant, il y avait toujours cette question : est-ce que j’ai le droit de faire ça dans la vie? Est-ce que je peux continuer à faire de la musique? Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’on me donne ce droit-là. »

Un attachement à Tadoussac

Même s’il n’a pas souvent eu l’occasion de visiter la Côte-Nord, Alphonse Bisaillon entretient un lien particulier avec la région, notamment grâce à sa famille.

Sa grand-mère est originaire de Sept-Îles et il garde de bons souvenirs de ses passages sur la Côte-Nord.

Le chanteur apprécie particulièrement les paysages nord-côtiers et les longues routes qui l’y conduisent. « C’est ça le luxe du Canada. Les grands espaces, le fleuve, l’immensité. C’est quand même incroyable », dit-il.

S’il ne prévoit pas d’autres spectacles sur la Côte-Nord cet été, il assure qu’il aimerait revenir plus souvent dans la région.

Comme plusieurs artistes de la relève, Alphonse Bisaillon voit le Festival de la chanson de Tadoussac comme un lieu privilégié de découvertes musicales.

L’an dernier, alors qu’il était présent comme simple festivalier, il en a profité pour assister à plusieurs spectacles et découvrir de nouveaux artistes. « La programmation est toujours forte ici », s’eclame-t-il.

Cette fois, son horaire chargé ne lui permettra pas de voir autant de prestations qu’il le souhaiterait, mais il se réjouit de retrouver l’ambiance particulière qui caractérise l’événement.

Deux ans après avoir participé aux Chemins d’écriture, il revient donc à Tadoussac dans un tout autre contexte : celui d’un artiste dont la carrière prend son envol, mais qui conserve le même regard sensible sur la musique et sur le monde qui l’entoure.

Propos recueillis par Roseline Pelletier

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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