Serpent de roches à Baie-Comeau : Marilène Gill honore Hugo Jobin

Le jeune Baie-Comois Hugo Jobin a reçu un hommage peu commun à Ottawa. La députée de Côte-Nord–Kawawachikamach–Nitassinan, Marilène Gill, a souligné son parcours inspirant et son ambitieux projet de serpent de roches lors d’une déclaration prononcée à la Chambre des communes le 9 juin.

Devant les députés réunis à Ottawa, Mme Gill a mis en lumière l’impressionnante œuvre collective qui prend forme au parc des Pionniers, à Baie-Comeau. Le serpent, qui s’étend sur près de 1 150 pieds et est composé d’environ 34 000 pierres peintes provenant de partout dans le monde, est actuellement en lice pour établir un record Guinness.

La députée a rappelé que l’idée derrière ce projet est née de l’imagination de Hugo Jobin alors qu’il n’avait que huit ans et qu’il luttait contre une leucémie.

« Si vous marchez au parc des Pionniers, à Baie-Comeau, vous verrez un serpent long de 1150 pieds le sillonner, formé par quelque 34 000 pierres peintes par des gens du monde entier, comme un animal fantastique tiré de la mer juste à côté », a déclaré Mme Gill.

Elle a également souligné la détermination du jeune garçon face à la maladie.

« Hugo qui, à l’âge de huit ans, au moment où une leucémie menaçait son enfance, a choisi de donner vie à son serpent de roches, parce qu’il a alors décidé qu’il battrait non seulement une leucémie, mais aussi un record Guinness. »

Selon la députée bloquiste, le projet a dépassé largement le cadre d’un simple défi. Elle a salué la mobilisation de toute une communauté autour du jeune Nord-Côtier, de même que l’engagement de ses parents, Mélanie et Nicolas Jobin, et de sa petite sœur.

« Deux ans plus tard, Hugo a vaincu le cancer et a déjà battu tous les records possibles d’amour et de solidarité, avec toute une communauté et, bien sûr, ses parents, Mélanie et Nicolas, ainsi que sa petite sœur », a-t-elle affirmé.

Mme Gill a conclu son intervention en adressant directement quelques mots au jeune garçon.

« Merci, Hugo, de nous montrer à tous que le geste de créer donne une force plus grande encore que l’espoir. Aujourd’hui, tu as 10 ans. Le Bloc Québécois célèbre la vie avec toi, et, bientôt… ton record Guinness ! »

À l’issue de cette déclaration, les parlementaires présents à la Chambre des communes ont chaleureusement applaudi les réalisations du jeune Baie-Comois, dont le projet continue de susciter l’admiration bien au-delà des frontières de la Côte-Nord.