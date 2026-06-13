À Tadoussac, Bon Débarras transmet la tradition

Les rires des enfants se mêlaient aux airs de violon et aux rythmes entraînants de la musique traditionnelle jeudi après-midi au Jardin Hydro-Québec, alors que le groupe Bon Débarras donnait le coup d’envoi au volet jeunesse du Festival de la chanson de Tadoussac.

Sous un soleil radieux, les chaises étaient toutes occupées et les sourires nombreux, autant chez les petits que chez les parents venus assister au spectacle-atelier L’école buissonnière.

Pour les membres de Bon Débarras, cette rencontre avec le jeune public s’inscrit dans une mission qu’ils poursuivent depuis plusieurs années : transmettre un patrimoine musical qui se transmet lui-même de génération en génération.

« Notre matière première, c’est la musique traditionnelle. Cette musique-là est issue de la transmission, du bouche-à-oreille et de l’oralité », explique Dominic Desrochers, musicien et chanteur du groupe, qui fait aussi de la danse percussive.

Plus de 20 ans de musique et de transmission

Actif depuis plus de deux décennies, Bon Débarras a bâti sa réputation en réinventant la musique traditionnelle québécoise tout en demeurant fidèle à ses racines.

La stabilité du trio constitue d’ailleurs l’une de ses grandes forces. « Ça fait une vingtaine d’années qu’on existe avec la même équipe. On est très chanceux », soulignent les musiciens.

Au fil des ans, le groupe a multiplié les tournées au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs, tout en développant un important volet jeunesse.

Depuis 2010, les membres visitent régulièrement les écoles et participent à des activités de médiation culturelle. Cette démarche a notamment mené à la création du spectacle Je m’en viens chez vous ainsi qu’à une série web lancée pendant la pandémie.

Le projet a rapidement trouvé son public. « Il y a trois ans, on a fait RIDEAU, on a eu une vitrine de 8 minutes et ça a explosé. On a vendu une soixantaine de représentations d’un coup », racontent Véronique Plasse et Jean-François Dumas, respectivement musicienne et multi-instrumentiste.

Le spectacle a également reçu un prestigieux prix Opus du Conseil québécois de la musique, une reconnaissance dont les membres demeurent particulièrement fiers.

Le groupe Bon Débarras a lancé le volet jeunesse du Festival de la chanson de Tadoussac, le 11 juin à 13 h au Jardin Hydro-Québec. Photo Johannie Gaudreault

Un lien durable avec Tadoussac

Bien qu’il s’agisse de leur troisième présence au Festival de la chanson, les liens entre Bon Débarras et Tadoussac remontent à bien plus loin.

« On a tous quelque chose d’ancré à Tadoussac. On a chacun des souvenirs importants ici », confie Dominic Desrochers.

Certains y viennent depuis près de 30 ans et entretiennent encore aujourd’hui des liens avec des personnes rencontrées lors de leurs premiers passages dans le village.

Cette affection particulière pour Tadoussac a contribué à leur envie de revenir participer à l’événement cette année.

Le groupe se réjouit également de l’esprit de découverte qui caractérise le festival. « La programmation est fascinante. Il y a beaucoup d’artistes de qualité dans un si petit endroit. Les artistes et le public sont proches les uns des autres », témoigne l’artiste féminine du trio.

Un deuxième rendez-vous samedi

Après leur prestation jeunesse de jeudi matin, les festivaliers auront l’occasion de retrouver Bon Débarras une seconde fois samedi à 16 h.

Le groupe présentera alors une formule inhabituelle puisque la prestation se fera en duo plutôt qu’en trio.

Prévu au Sentier de la Coupe ou au Gibard en cas de mauvais temps, le spectacle promet un mélange de pièces tirées du répertoire des 20 dernières années et de nouvelles chansons issues de leur plus récent projet.

« C’est un nouveau défi pour nous. On sort un peu de notre zone habituelle et ça rend l’expérience unique », explique Véronique Plasse qui sera sur scène avec Jean-François Dumas pour la formule duo.

Dans un décor naturel qui correspond parfaitement à leur univers, ils invitent les festivaliers à venir vivre ce qu’ils décrivent comme une « musique de territoire ».

« On va retrouver la même joie, la même poésie et la même sensibilité », assure la musicienne et comédienne de formation.

Une invitation qui semble déjà avoir trouvé écho auprès du jeune public tadoussacien, conquis dès les premières notes de cette 42e édition du Festival de la chanson.