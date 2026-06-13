De nouvelles croisières en kayak aux Escoumins

La compagnie de croisières Du Fleuve basée aux Escoumins offre depuis le début du mois des croisières guidées en kayak, mêlant observation et gastronomie tout en profitant de ce que le fleuve a de meilleur à offrir.

Du Fleuve offre depuis maintenant deux ans des croisières aux baleines en zodiac aux visiteurs de passage dans la région et, depuis cette année, l’entreprise a ajouté des excursions en kayak à ses services.

L’aventure a commencé quand le copropriétaire de Du Fleuve, Simon Beaudry, a eu une prémonition.

Guillaume Lachapelle, chef des guides et gestionnaire du service d’excursions, raconte qu’il connaissait le copropriétaire par des amis communs et que les étoiles étaient alignées pour démarrer cette nouvelle branche de l’entreprise.

« L’été dernier, on est venu faire une croisière et j’ai demandé à Simon si ça lui tentait de partir des excursions en kayak. Finalement, il avait déjà acheté des kayaks », rapporte-t-il avec bonne humeur.

Ce faisant, l’entreprise se retrouve à offrir le premier service d’excursions en kayak basé aux Escoumins depuis belle lurette.

Profiter du fleuve

La philosophie de Du Fleuve dans ses croisières en est une de contemplation.

Ses croisières misent sur des moments authentiques en petit nombre tout en prenant son temps et c’est cet esprit qui anime également ses excursions de kayak.

L’entreprise met à la disposition des kayaks neufs et offre aux passagers un moment de pause à mi-chemin du trajet pour profiter du fleuve et servir des tisanes boréales.

« On prend le temps à mi-parcours de faire une petite pause, de se poser sur les roches et contempler avec les paysages devant nous », indique Guillaume Lachapelle.

Les sorties qui se comptent au nombre de trois par jour vont dans deux directions, soit vers le sud-ouest et le nord-est.

« On va faire environ huit kilomètres et on va se rendre jusqu’aux condos Natakam d’un côté et passé la pointe Molson de l’autre », mentionne M. Lachapelle.

En guise de cerise sur le sundae, Guillaume Lachapelle dispose même d’un hydrophone pour écouter les chants de baleines, qui semble fonctionner à tout vent.

« Je l’ai même essayé quand il y avait des vagues et on réussit à bien entendre dans pas mal toutes les conditions », révèle le chef guide.

Bons commentaires

Malgré le petit nombre de sorties effectuées jusqu’à maintenant, les clients semblent satisfaits.

« On a déjà des évaluations très positives sur le web, les gens trouvent que l’approche est intéressante et ils aiment l’équipement », se réjouit Guillaume Lachapelle.

Du Fleuve compte conserver ses excursions en kayak en action jusqu’à l’automne, peut-être même jusqu’en octobre « s’il y a de la demande ».

Le chef guide explique que le début de l’année test semble concluant.

« On n’a pas besoin de faire grand-chose. Ils arrivent déjà sur le fleuve et c’est magnifique. La nature fait son travail », termine-t-il.