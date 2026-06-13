Tout est en place pour le premier festival d’humour nord-côtier

Le tout premier festival d’humour de la Côte-Nord débute dans moins d’une semaine à Baie-Comeau et les organisateurs veulent créer un rassemblement festif autour de ce concept.

Tout est en place pour Vague de rires : la programmation, dans laquelle des spectacles affichent déjà complet, le plan du site de la Place du festival et même les activités familiales.

« Je trouve vraiment qu’on a une belle programmation pour une première année », déclare un des organisateurs, Tommy Brûlé, qui a hâte de présenter ce produit, du 18 au 21 juin.

« C’est au-dessus d’un an et demi de travail. […] J’avais cette idée-là en tête depuis 10 ans, mais il y a près de deux ans, André Morin de la microbrasserie et moi avons commencé à travailler là-dessus. On a ensuite formé une belle équipe avec des partenaires », souligne-t-il.

Place du festival

Le parc des Pionniers accueillera la « Place du festival ». Il y aura un chapiteau, sous lequel cinq spectacles seront présentés, ainsi qu’une zone de rassemblement.

« Devant la scène du parc des Pionniers, qu’on n’utilise pas, il y aura la Place du festival, où il y aura les foodtrucks, les kiosques de bières et un espace familial », explique Tommy Brûlé.

Cet espace sera accessible gratuitement en tout temps. « C’est 100 % libre. Là où ça devient payant, c’est lorsque tu vas voir les spectacles sous le chapiteau. Notre objectif est d’en faire une plaque tournante, de créer un rassemblement », poursuit-il.

Les vendredi et samedi, dans la journée, il y aura de l’art de rue. Pour dynamiser l’endroit, notons aussi la présence de la Maison des familles de Baie-Comeau et le Carrefour jeunesse de Manicouagan dans la zone familiale.

Des spectacles seront présentés sur quatre scènes tout au long du week-end, soit le chapiteau au parc des Pionniers, la Microbrasserie St-Pancrace, L’Alternative et le Centre des arts de Baie-Comeau.

Les gens pourront y voir Martin Vachon, également porte-parole du festival, le Punch Club, Étienne Dano et François Boulianne, Dom Babin, Mélanie Couture, Ève Côté et encore plus.

Notons que sous le chapiteau, ce sont des places assises. De plus, Tommy Brûlé indique que beau temps mauvais temps, il sera possible d’assister aux spectacles, car ils sont tous à l’intérieur ou couverts.

Le spectacle de Dom Babin ainsi que celui d’Étienne Dano et François Boulianne sont complets. « Au moment où on se parle, il reste deux billets pour le podcast Roast ta ville, le dimanche matin », fait savoir l’organisateur.

« Je pense que c’était une bonne idée de pouvoir acheter les billets pour les spectacles séparés, ajoute-t-il. Il y en a qui vont seulement aller voir le spectacle d’Ève Côté au Centre des arts, c’est tout, et c’est parfaitement correct. Il y en a qui iront seulement aux spectacles sous le chapiteau. »

Cohabiter avec le Symposium

Le festival Vague de rires se déroule le même week-end que le Symposium de peinture de Baie-Comeau.

« On a jasé avec les organisateurs du Symposium », fait savoir Tommy Brûlé. « On a pu voir qu’on n’est pas des compétiteurs. Au contraire, les gens pourront se promener d’un endroit à l’autre et les deux événements peuvent coexister », ajoute-t-il.