Le Parcours plein air démarre en nature à Sacré-Cœur

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 14 juin 2026
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Des élèves de la polyvalente des Rivières ont participé à une randonnée pédestre dans le secteur de la Baie–Sainte-Marguerite, au parc national du Fjord-du-Saguenay, dans le cadre de la première activité du Parcours plein air organisé par le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord. Photo CJE HCN

Une randonnée pédestre avec nuitée en refuge au cœur du parc national du Fjord-du-Saguenay a donné le coup d’envoi à une nouvelle édition du Parcours plein air, une initiative du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord visant à favoriser la persévérance scolaire et le développement personnel des jeunes.

Le 4 juin dernier, des élèves de la polyvalente des Rivières de Forestville ont participé à cette première activité dans le secteur de la Baie–Sainte-Marguerite, à Sacré-Cœur. L’expérience comprenait une randonnée en sentier, des activités de groupe, des défis collectifs ainsi qu’une nuitée en refuge.

À travers cette initiative, le CJEHCN souhaite offrir aux jeunes un environnement propice à l’apprentissage et à la découverte, où le plein air devient un outil favorisant la motivation, l’autonomie et la confiance en soi.

L’activité a permis aux jeunes de relever des défis, de développer leur esprit d’équipe et de découvrir le plein air dans un contexte favorisant la persévérance scolaire. Photo courtoisie

Selon l’organisme, cette première sortie a permis aux participants de découvrir un milieu naturel reconnu, tout en renforçant leurs liens avec leurs pairs et en développant leur sentiment d’accomplissement.

Les différentes activités proposées visaient également à encourager l’esprit d’équipe, l’ouverture aux autres et la réflexion personnelle.

« Le Parcours plein air, c’est bien plus qu’une sortie en nature : c’est une occasion pour les jeunes de sortir de leur quotidien, de se reconnecter à eux-mêmes et aux autres, tout en développant leur confiance et leur sentiment d’efficacité personnelle », soulignent les intervenantes du CJEHCN.

Le projet est réalisé dans le cadre du volet persévérance scolaire du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord. Il bénéficie également de l’appui de plusieurs partenaires, dont l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) par l’entremise de son Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR), ainsi que de la MRC de La Haute-Côte-Nord et du Fonds résilience et rétablissement.

Le soutien financier accordé a notamment permis l’acquisition du matériel nécessaire à la tenue des activités du Parcours plein air, dont l’objectif est d’offrir aux jeunes des expériences concrètes favorisant leur réussite et leur épanouissement.

Au cœur du Parc national du Fjord-du-Saguenay, les participants ont vécu une expérience immersive combinant randonnée, défis collectifs et nuitée en refuge. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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