MRC de la Haute-Côte-Nord : un nouveau projet de sentier polyvalent

La MRC de La Haute-Côte-Nord en est à développer un projet de sentier qui traverserait de bord en bord le territoire, de Sacré-Cœur à Colombier. Elle a choisi les membres de son comité et le projet tombera en phase d’analyse et de rencontres dans les prochaines semaines.

Ce projet fait partie du programme Signature et innovation nommé Haute-Côte-Nord, Territoire d’eau et de forêt, issu du Fonds régions et ruralité volet 3.

L’idée est de mettre en valeur la beauté du territoire de la Haute-Côte-Nord par la création d’un sentier que la population pourrait utiliser pour conduire ses multiples activités de plein air.

Le sentier serait interdit à tout ce qui possède un moteur, mais pourrait être utilisé durant toutes les saisons pour la randonnée pédestre, le vélo, le ski de fond et la raquette.

Ne sortez pas vos bâtons de marche tout de suite, car le projet est dans ses étapes très préliminaires d’analyse de toutes sortes.

Création d’un comité

La préfète de la MRC, Micheline Anctil, a indiqué lors du conseil mensuel des maires du mois d’avril que la MRC va « réfléchir avec un comité » pour l’idée d’avoir un sentier pédestre qui est proprement Haute-Côte-Nord.

« Cela permettrait autant à notre population de bénéficier d’une belle infrastructure, mais qui pourrait être aussi attractive pour des visiteurs, des touristes, qu’ils soient à pied ou en vélo », a-t-elle indiqué.

Le comité sera formé de représentants de la MRC comme le directeur du service de développement socioéconomique et le représentant du service de l’aménagement.

Il ouvrira également la porte aux élus de Forestville, Tadoussac et des Escoumins, en plus d’inclure dans le processus les acteurs qui ont déjà leur bout de sentier.

On y trouvera des représentants du Parc national du Fjord-du-Saguenay, du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, d’Essipit, et des clubs plein air des Bergeronnes et de Forestville.

Démarrage

Le comité analysera notamment les contraintes et tentera de « concerter le milieu » avec comme objectif une étude de faisabilité.

« Les firmes Touriscope et Versant Est nous ont donné plusieurs pistes en termes de gouvernance, de financement, de stratégie d’implantation et de signalisation, mais qui doivent être davantage discutées avant qu’une orientation soit arrêtée », indique le directeur du service de développement socioéconomique de la MRC, Simon Godin-Bilodeau.

Ce dernier fait savoir qu’il est trop tôt pour dégainer la baguette magique qui harmonisera tous les bouts de sentiers existants et à construire entre eux, en termes de normes et de qualité.

Cependant, le document explicatif fourni par Touriscope fait état d’un soutien de Rando-Québec pour l’aménagement des sentiers et l’harmonisation de la signalisation.

Aux dires de Micheline Anctil, le projet serait intéressant pour la Haute-Côte-Nord puisqu’il « donnerait à la MRC un bon positionnement en termes d’attractivité ».