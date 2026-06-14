(PHOTOS) Le Festival de Tadoussac résiste à la pluie et attire les foules

Malgré une météo parfois capricieuse, la 42e édition du Festival de la chanson de Tadoussac s’est conclue sur une note positive. L’organisation dresse un bilan préliminaire favorable, soulignant une fréquentation comparable à celle de l’an dernier et une mobilisation remarquable des artistes, des bénévoles et du public.

Du 11 au 14 juin, plus de 60 spectacles ont été présentés aux quatre coins du village, réunissant quelque 180 artistes. Si la pluie a forcé certains ajustements à la programmation extérieure, les festivaliers ont tout de même répondu à l’appel, permettant au rendez-vous culturel nord-côtier de maintenir son élan.

« Je suis extrêmement fière de cette édition ! Le Festival de la chanson de Tadoussac est un événement unique à échelle humaine et nous avons pu le constater une fois de plus. Ça me touche profondément de voir la communauté, les partenaires, notre équipe et les artistes se mobiliser — et s’adapter ! — pour offrir une expérience inoubliable aux festivalières et festivaliers », a déclaré la directrice générale du Festival, Myriam Sénéchal.

Selon elle, les commentaires reçus et les ventes observées démontrent l’attachement du public envers l’événement. « Les témoignages reçus et les ventes le confirment : notre public d’ici comme d’ailleurs a un attachement fort au Festival et un appétit toujours aussi vif pour la chanson francophone », a-t-elle ajouté.

Myriam Sénéchal, directrice du Festival de la chanson de Tadoussac. Photo Emelie Bernier

Des prestations marquantes

L’organisation retient plusieurs moments forts de cette édition. Parmi eux figurent les spectacles à guichets fermés de Pierre Lapointe et de Louis-Jean Cormier, la prestation de Lou-Adriane Cassidy devant une foule nombreuse au Jardin Hydro-Québec, ainsi qu’un concert surprise de Maggie Savoie présenté dans le ventre d’une baleine au Centre d’interprétation des mammifères marins.

Le groupe Moïsa de Malaka a également marqué les esprits en faisant danser les festivaliers sous la pluie.

Cette édition marquait également la dernière participation de Xavier Lacouture à titre d’animateur des Chemins d’écriture. Après 23 ans à la tête de cette résidence de création consacrée à la relève, il a été honoré lors du Coup d’envoi du Festival.

Louis-Jean Cormier a joué à guichets fermés. Photo Jay Kearney

Une programmation estivale déjà en vue

À peine le Festival terminé, l’équipe prépare déjà la prochaine saison culturelle avec la 24e édition des Soirées d’été au Jardin. Huit rendez-vous sont prévus jusqu’à la fin septembre, en collaboration avec le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ).

Parmi les artistes annoncés figurent Viviane Audet, Louise Latraverse, Les Hay Babies, Caroline Savoie, Le Diable à cinq, Coco Belliveau et Banitsa. Un spectacle présenté en collaboration avec le Festival des oiseaux migrateurs complétera également la programmation automnale.

Présenté depuis maintenant 42 ans, le Festival de la chanson de Tadoussac demeure l’un des événements musicaux les plus emblématiques du Québec. Reconnu pour son caractère intimiste et son soutien à la chanson francophone, il attire chaque année des milliers de festivaliers dans le village de Tadoussac.

Mike Clay lors de sa prestation. Photo Cloé Gagné

La pluie n’a pas empêché les festivaliers de s’amuser. La photo a été prise lors du spectacle de Frikiton. Photo Jay Kearney

Burt Love and the Vibes, un groupe au cachet nord-côtier. Photo Jay Kearney