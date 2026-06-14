Un comité des nouveaux arrivants à Sacré-Cœur

Une réunion d’information s’est tenue à Sacré-Cœur le 11 juin pour mettre sur pied un comité des nouveaux arrivants. Il s’agit du premier comité formé dans une démarche qui vise à en établir dans chacune des huit municipalités de la région.

C’est un projet piloté par la MRC de La Haute-Côte-Nord pour aider les municipalités à former des comités d’accueil pour les nouveaux arrivants partout sur le territoire, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord.

Le Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) vise à accroître la capacité des collectivités à être plus accueillantes et inclusives.

C’est dans cet esprit que les personnes réunies à Sacré-Cœur ont mis de l’avant des idées d’activités et d’actions pouvant favoriser l’intégration des personnes immigrantes qui travaillent dans le coin.

« On a avancé et on avait tous envie que ce soit un comité actif et pratico-pratique. On va aller vers un calendrier d’activités en automne pour la suite », indique Morgane Martin-Hébert, conseillère en intégration des personnes immigrantes.

Cette dernière mentionne que la création du comité des nouveaux arrivants de Sacré-Cœur constitue la première étape d’une démarche qui s’étendra aux autres municipalités, qui prendra son envol après la saison estivale.

Favoriser l’intégration

Bien qu’il n’y ait pas de données chiffrées au décimal près sur le nombre de personnes immigrantes qui occupent des emplois dans les municipalités, leur nombre est important.

« Juste pour Sacré-Cœur, on parle d’une soixantaine de personnes qui travaillent dans les entreprises du village », dit Mme Martin-Hébert.

Elle fait savoir que des activités ont été identifiées comme des soirées de danse et des tournois de soccer pour faire participer le bassin de nouveaux arrivants. Il y a aussi une envie de relancer une initiative de jumelage entre eux et les résidents du village.

« À l’époque, il y avait eu un petit souci pour recruter des familles d’accueil et on a décidé d’aller davantage chercher des retraités. Ça va aussi permettre de lutter contre leur isolement social et ça va être un plus pour les deux partis », révèle-t-elle.

La conseillère mentionne que le comité responsable des différentes initiatives restera ouvert et que les gens pourront le joindre au courant de l’année.

« Si on a envie de s’impliquer bénévolement dans les comités, tout le monde est bienvenu », ajoute-t-elle.

Création de comités

La création de comités d’accueil des nouveaux arrivants pour le reste des villages de la Haute-Côte-Nord devrait suivre à l’automne.

Le but de ces comités sera le même que celui de Sacré-Cœur, soit trouver des manières de faire participer les nouveaux arrivants à la vie communautaire et sociale de leur village.

« On veut que les nouveaux arrivants soient visibles et qu’ils soient accueillis convenablement, en étant mis en contact avec la population locale », avance la conseillère.

« On a envie de les garder, qu’ils fassent vivre les villages et qu’ils participent dans les activités proposées », conclut Mme Martin-Hébert.