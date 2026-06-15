Incendie au bureau de la Protection de la jeunesse de Pakua Shipi 

Avatar photo
Par Emy-Jane Déry 10:53 PM - 15 juin 2026
Temps de lecture :

Un incendie suspect fait rage au bureau de la Protection de la jeunesse de Pakua Shipi, lundi soir. 

L’incendie a été rapporté par le Corps de police de Pakua Shipi, aux environs de 20h30. 

Les pompiers tentaient de maîtriser les flammes. Une heure plus tard, il a été demandé à la population de limiter l’utilisation de l’eau au maximum, dans le but de permettre aux pompiers d’en avoir suffisamment pour combattre l’incendie. 

« Le niveau d’eau dans les réservoirs municipaux est actuellement d’environ un mètre. Votre collaboration est grandement appréciée », a fait savoir le service public.

Le site de l’incendie est traité comme une scène de crime, ont précisé les autorités. Un périmètre de sécurité a été mis en place.

« Nous demandons à la population de ne pas se rendre sur les lieux et de respecter les consignes des intervenants », a indiqué la police locale. « Toute personne détenant de l’information pertinente est invitée à communiquer avec les policiers. »

Avatar photo

Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Environnement

Classe Pamishkatau-Biosphère : la nature, liant d’exception

Actualité

Technoscience Côte-Nord devient Technoscience Grands Espaces

Actualité Politique

Bilan de session : Montigny insiste sur la loi concernant les violences conjugales

Lire également

Actualité Environnement

Classe Pamishkatau-Biosphère : la nature, liant d’exception

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité

Technoscience Côte-Nord devient Technoscience Grands Espaces

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 juin 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord