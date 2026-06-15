Le 15 juin, Forestville se mobilise contre la maltraitance des aînés

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, plusieurs activités de sensibilisation sont organisées à Forestville le 15 juin. Une marche citoyenne, une rencontre d’information et un dîner communautaire figurent au programme afin de promouvoir la bienveillance et la solidarité envers les personnes âgées.

La Table locale de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord, en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu, invite la population à participer aux activités prévues dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.

La journée débutera à 10 h 30 avec une rencontre d’information et de sensibilisation présentée avec la collaboration de Desjardins. L’activité se déroulera au sous-sol de l’église de Forestville, dans la salle Horizon. Les participants pourront en apprendre davantage sur les différentes formes de maltraitance envers les aînés et sur les moyens de les prévenir.

À midi, le Centre d’action bénévole Le Nordest offrira un dîner spaghetti gratuit destiné aux participants des différents groupes de centres de jour. Le repas sera servi dans les locaux de l’organisme situés sur la 11e rue à Forestville.

Le point culminant de la journée aura lieu à 14 h 15 avec une marche de sensibilisation ouverte à l’ensemble de la population. Le départ sera donné devant le CHSLD de Forestville, situé sur la 7e rue.

Sous le thème « Ensemble, soyons bienveillants et solidaires ! », les organisateurs souhaitent rappeler l’importance de demeurer vigilants face aux situations de maltraitance et d’encourager le respect de la dignité des personnes aînées.

Les participants sont d’ailleurs invités à porter du mauve lors de la marche afin de démontrer leur appui à la cause.

Les organisateurs concluent en rappelant que « chaque geste de bienveillance fait une différence », invitant ainsi la population à poser des actions concrètes pour favoriser un milieu de vie sécuritaire et respectueux pour les aînés de la communauté.