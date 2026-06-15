Technoscience Côte-Nord devient Technoscience Grands Espaces

Le Réseau Technoscience a procédé à une réorganisation de son territoire et de ses membres. Technoscience Côte-Nord, Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean et Technoscience Abitibi-Témiscamingue s’unissent et deviennent Technoscience Grands Espace.

Technoscience Côte-Nord a publié le 12 juin un message sur ses réseaux sociaux indiquant que l’organisme allait cesser ses activités à partir du 15 juin. L’organisme qui fait la promotion la culture et du loisir scientifique était présent depuis de nombreuses dans la région.

Ces changements font suite à une réorganisation territoriale du Réseau Technoscience et de ses membres. Le Réseau passe à partir de la rentrée 2026 de neuf à cinq membres. Opérant désormais sous le nom de Technoscience Grands Espace, l’organisme desservira trois régions : la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue.

Le siège social de l’organisme sera situé à Alma en plus d’un bureau à Rouyn-Noranda. Pour la région de la Côte-Nord, comme Technoscience Côte-Nord cesse ses activités, il n’y aura pas de bureau dans la région pour les prochains mois.

Les programmes offerts pour les jeunes de 4 à 20 ans demeurent les mêmes. Les Expo-sciences Hydro-Québec, les Défis technologiques, les animations scientifiques, Les Débrouillards, Les Innovateurs à l’école et à la bibliothèque, le Produits Clés en main et de trousses et d’animation pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.