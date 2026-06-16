Bienvenue aux nourrissons tadoussaciens

La Municipalité de Tadoussac lance sa Politique pour les nouveau-nés 2026 afin de souligner l’arrivée des nouveaux citoyens et soutenir les jeunes familles.

La municipalité a annoncé sur ses réseaux sociaux lancer une aide financière, offerte aux parents de nouveau-nés admissibles, sous forme de carte-cadeau de la pharmacie Brunet.

Pour bénéficier de cette aide, les nourrissons doivent remplir certains critères, comme résider ou avoir un parent résident à Tadoussac, ou encore être né dans les 12 mois précédant la demande.

Les demandeurs peuvent remplir le formulaire en ligne et déposer les documents à la réception de la municipalité.