Bienvenue aux nourrissons tadoussaciens

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Par Morgane Busson 4:00 PM - 16 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Les nouveaux parents peuvent bénéficier d'une aide financière à la municipalité de Tadoussac. Photo Pixabay

La Municipalité de Tadoussac lance sa Politique pour les nouveau-nés 2026 afin de souligner l’arrivée des nouveaux citoyens et soutenir les jeunes familles.

La municipalité a annoncé sur ses réseaux sociaux lancer une aide financière, offerte aux parents de nouveau-nés admissibles, sous forme de carte-cadeau de la pharmacie Brunet.

Pour bénéficier de cette aide, les nourrissons doivent remplir certains critères, comme résider ou avoir un parent résident à Tadoussac, ou encore être né dans les 12 mois précédant la demande.

Les demandeurs peuvent remplir le formulaire en ligne et déposer les documents à la réception de la municipalité.

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Morgane Busson

Initiative de journalisme local

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