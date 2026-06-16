Haute-Côte-Nord : le projet de regroupement des caisses Desjardins rejeté par les membres

Le projet de regroupement entre la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord et la Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent n’a pas reçu suffisamment d’appui pour se concrétiser. Les résultats dévoilés le 15 juin démontrent que le seuil de 66,67 % nécessaire à son adoption n’a pas été atteint.

Les membres de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord se sont prononcés à 64,75 % en faveur du projet de regroupement avec la Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent. De leur côté, les membres de la caisse voisine ont appuyé la proposition dans une proportion de 59,76 %.

Bien que la majorité des membres ayant voté se soit montrée favorable au projet, les règles de Desjardins exigeaient qu’au moins 66,67 % des voix soient obtenues dans chacune des deux caisses pour permettre la fusion. Ce seuil n’ayant pas été atteint, le regroupement ne verra pas le jour.

Il s’agit de la deuxième tentative de fusion entre les deux institutions en quelques années. Cette nouvelle mouture du projet avait été élaborée à la suite des commentaires formulés lors d’une première démarche infructueuse.

Au cours des derniers mois, les dirigeants des deux caisses avaient multiplié les efforts pour expliquer les avantages du regroupement. Des soirées d’information ont été organisées et une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 8 juin à Forestville et aux Escoumins.

La directrice générale de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, Mélissa Lavallée, affirmait alors que plusieurs ajustements avaient été apportés au projet afin de répondre aux préoccupations exprimées par les membres lors de la première tentative.

La future organisation devait notamment maintenir deux pôles de services principaux à Forestville et aux Escoumins, préserver une représentation de la Haute-Côte-Nord au sein du conseil d’administration et conserver une présence décisionnelle dans les deux secteurs.

Les promoteurs soutenaient également que le regroupement permettrait de renforcer la solidité financière de l’organisation, d’améliorer sa capacité à investir dans le milieu et d’assurer la pérennité des services financiers dans un contexte où les petites caisses font face à des défis croissants.

Le projet prévoyait la création de la Caisse Desjardins de la Haute-Côte-Nord à compter du 1er janvier 2027. Selon la documentation présentée aux membres, cette nouvelle entité aurait regroupé les points de service de Forestville, des Escoumins, de Sacré-Cœur et Tadoussac.

Dans un communiqué conjoint publié à la suite du scrutin, les présidents des deux caisses, Jean-Maurice Tremblay et Serge Hovington, ont indiqué respecter la décision des membres et le processus démocratique.

« Les membres du conseil d’administration des deux caisses concernées respectent l’opinion des membres de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord ainsi que le processus démocratique, et sont à analyser les différents scénarios potentiels pour la suite », est-il mentionné.

Les deux organisations affirment demeurer déterminées à maintenir une offre de services financiers de qualité et à poursuivre leur collaboration au bénéfice de la population de la région.