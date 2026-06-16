Innu Nikamu : Oui! The Offspring y sera (finalement)

Par Sylvain Turcotte 10:07 AM - 16 juin 2026
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The Offspring sera à Innu Nikamu le 31 juillet.   Photo Facebook The Offspring

Un premier groupe est annoncé pour la programmation du Festival Innu Nikamu. The Offspring viendra bel et bien à Mani-utenam le 31 juillet.

” Les rumeurs étaient vraies “, d’écrire l’organisation sur les réseaux sociaux.

Le groupe punk californien connu notamment pour Self Esteem et The Kids Aren’t Alrightl sera de l’événement le 31 juillet, la même date qu’il avait annoncé et retiré de son calendrier il y a un mois.

Pour le reste de la programmation, les festivaliers devront s’armer de patience. Ce sera annoncé prochainement, indique l’organisation.

La 42e édition du Festival Innu Nikamu est au calendrier du 31 juillet au 2 août prochain.

Les billets et les passeports sont mis en vente.

Sylvain Turcotte

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