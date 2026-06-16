Le festival de Tadoussac vu par… les filles des “ comm ”

Les dernières notes du festival se sont tues. Le communiqué final a été envoyé… Tout au long de l’événement, Marie-Josée Lépine et Émilie Robitaille, le duo en charge des communications au Festival de la chanson de Tadoussac, avaient l’air zen et le sourire avenant malgré la «to do list» effarante… Nul doute: sous la surface miroir de l’eau, elles en ont pédalé un coup pour faire rayonner leur festival chouchou !

Artiste peintre, performeuse, éditrice, bachelière en littérature : Marie-Josée Lépine s’est construite professionnellement en naviguant sur les eaux des arts et de la culture. Au final, elle a choisi les communications, un métier pour lequel elle semble taillée sur mesure.

« Si tu n’es pas sympathique, tu n’es pas à ta place », lance la femme en riant.

Elle forme un duo dynamique avec sa collègue Émilie. « On travaille ensemble depuis 2020». Et du dynamisme, il en faut pour gérer un festival qui accueillait cette année une soixantaine de personnes associées à différents médias qui veulent tous leur petit moment en tête à tête avec tel ou tel artiste, en ondes ou pas…

« Le festival de Tadoussac a une couleur qui est singulière et notre défi, c’est de la faire bien connaître pour qu’il se distingue parmi toute l’offre de festivals. Il y a un vrai coup de cœur qu’on essaie d’entretenir et un souhait sincère d’accueillir les professionnels comme on les accueillerait à la maison, les bras ouverts, le cœur ouvert, pour vrai ! », lance Marie-Josée, sincère.

Ici, pas de « petits » médias. « Avec Émilie, on a toujours eu un souhait de traiter tout le monde également. Il n’y a jamais eu de petits et de grands médias. On reçoit la télé communautaire avec le même traitement que Radio Canada ! »

Gérer 50 entrevues dans une journée ? « Check ! »

« La meilleure manière de gérer le stress, c’est d’être le plus prêt possible !», rigole Marie-Josée qui a développé l’art de prioriser.

« Quand tu es prêt, tu peux être vraiment présent dans le moment, à l’écoute des besoins immédiats, en mode solution ! »

Le Festival de Tadoussac a une place bien spéciale dans l’agenda de Marie-Josée et d’Émilie. « Il y a une forme d’intimité ici, on est tous dans le même salon, avec la nature splendide tout autour… Tu vas prendre un café à l’Abri Côtier, tu croises Louis-Jean…Les artistes sont là, accessibles. C’est un festival unique!»

Le rythme est effrené, mais elles ne se passeraient plus de ce séjour en Haute-Côte-Nord.

«On a eu d’autres propositions d’autres festivals dans les mêmes périodes et on a systématiquement dit non. Oui, c’est éreintant sur le corps, mais on a toujours hâte à Tadoussac ! Tout le monde vient ici pour la même chose: on a le festival tatoué sur le cœur ! », conclut Marie-Josée Lépine qui vous dit à l’année prochaine!