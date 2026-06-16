Société du Plan Nord : 2,5 M$ pour soutenir 26 projets sur la Côte-Nord

La Côte-Nord bénéficiera d’un investissement de 2,5 M$ pour la réalisation de 26 projets touchant plusieurs secteurs d’activité, a annoncé le 16 juin la ministre responsable de la Société du Plan Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Les sommes sont attribuées dans le cadre du Fonds d’initiatives nordiques (FIN) et serviront à soutenir des projets liés notamment à la sécurité publique, aux services destinés aux familles et aux jeunes, aux infrastructures communautaires et touristiques, à la protection de l’environnement, à la mise en valeur du territoire ainsi qu’au développement économique.

Selon le gouvernement du Québec, les projets retenus répondent à des besoins jugés prioritaires par les communautés nord-côtières et visent à renforcer la vitalité des milieux de vie.

« Le développement du Nord et de notre région passe par des initiatives ambitieuses et ancrées dans les communautés. En appuyant ces projets, notre gouvernement agit concrètement grâce à la Société du Plan Nord, qui est un véritable levier économique et stratégique pour transformer cette ambition en résultats tangibles », a déclaré Kateri Champagne Jourdain.

Depuis décembre 2020, le Fonds d’initiatives nordiques a soutenu 308 projets au nord du 49e parallèle, générant plus de 100 millions de dollars d’investissements. De ce nombre, 174 projets ont été réalisés sur la Côte-Nord.

Le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental pour la région de la Côte-Nord, Yves Montigny, estime que les projets annoncés témoignent du dynamisme des acteurs du milieu.

« Les projets annoncés aujourd’hui démontrent toute la capacité d’initiative et d’innovation des acteurs de la Côte-Nord. Dans la région, ces investissements viennent appuyer des idées concrètes qui améliorent le quotidien des gens et renforcent nos milieux de vie. C’est en misant sur cette mobilisation locale que nous continuons de bâtir une région dynamique, attractive et tournée vers l’avenir », a-t-il affirmé.

Le gouvernement soutient que cette nouvelle contribution permettra de poursuivre les efforts de développement durable et de diversification économique dans les communautés nordiques.

Voici la liste des projets :

– La Municipalité de Chute-aux-Outardes construira un parc de jeux d’eau accessible à l’ensemble des citoyens. (100 000 $)

– Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes bonifiera son offre récréotouristique en élaborant de nouvelles activités et de nouveaux services pour le printemps, l’automne et l’hiver. (64 409 $)

– La Municipalité de Natashquan réalisera une étude de faisabilité pour évaluer la mise en place d’un service d’incendie mutualisé desservant les de Natashquan et d’Aguanish. (7 073 $)

– La Municipalité de Natashquan mettra en valeur le site patrimonial des Galets, datant de plus de 150 ans, grâce à un projet d’éclairage artistique. (50 983 $)

– La Municipalité de Franquelin aménagera un parc municipal offrant un accès structuré et sécuritaire à la plage afin de bonifier son offre touristique et de mettre en valeur son littoral. (100 000 $)

– Radio Blanc-Sablon Inc. modernisera ses équipements afin d’offrir un service radiophonique fiable et de qualité à l’ensemble des collectivités de la Basse-Côte-Nord. (29 897 $)

– L’Association de Chasse et de Pêche Sept-Ilienne Inc. créera un parcours de canot-camping balisé d’environ 24 km ainsi qu’un sentier de randonnée de 4 km avec interprétation environnementale. (65 000 $)

– L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) réalisera des aménagements durables pour améliorer la santé et la productivité des petits fruits, assurera un suivi climatique et renforcera les capacités locales sur le Nitassinan d’Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu et Pakua Shipi. (100 000 $)

– Le Conseil des Innus de Pessamit mettra en place la phase pilote de la relance touristique du site de Papinachois, y compris l’aménagement préliminaire du territoire, des emplacements de camping et des visites guidées par un guide innu. (100 000 $)

– La Société historique Mécatina convertira le presbytère de l’île Providence en auberge afin de contribuer à la rétention touristique à Tête-à-la-Baleine. (100 000 $)

– Le Centre Émersion embauchera un chargé de projet en régionalisation afin de favoriser l’établissement durable de personnes immigrantes dans la MRC de Manicouagan, que ce soit pour y travailler, y étudier ou y démarrer une entreprise. (93 765 $)

– L’Organisme de bassins versants Duplessis brossera un portrait environnemental des installations septiques des résidences isolées situées à proximité de milieux aquatiques d’intérêt, en mettant l’accent sur les habitats vulnérables du poisson. (100 000 $)

– Le Cégep de Sept-Îles mettra en place un répertoire numérique du patrimoine écrit de la Côte-Nord accessible à tous, développé en collaboration avec le Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (GRÉNOC). (84 000 $)

– Les Habitations Manicouagan réaliseront les études d’avant-projet pour la construction de 12 logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à Chute-aux-Outardes. (100 000 $)

– Le Conseil des Innus de Pessamit aménagera l’intérieur d’une unité mobile d’enseignement pour offrir des formations professionnelles polyvalentes dans le domaine de la construction directement dans les communautés innues de la Côte-Nord. (500 000 $)

– Le Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) de la Côte-Nord aménagera une bibliothèque festive et mobile pour parcourir le territoire et démocratiser l’accès à la lecture auprès des familles. (71 672 $)

– Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe réalisera une étude d’avant-projet pour caractériser les foyers d’éclosion de plantes exotiques envahissantes dans le golfe du Saint-Laurent et établir un plan d’intervention sur six ans. (64 000 $)

– La Maison des jeunes La Relève favorisera la persévérance scolaire et le développement personnel des adolescents par un processus de création collective en arts médiatiques menant à la réalisation de courts métrages. (70 000 $)

– La coopérative Les Norkôtières élaborera un plan stratégique pour une nouvelle offre éducative et de services aux entreprises destinés aux femmes en milieu communautaire et professionnel. (100 000 $)

– Le Port de Havre-Saint-Pierre réalisera une étude d’impacts économiques afin de soutenir et de prioriser les investissements liés à l’agrandissement et à la modernisation de ses infrastructures portuaires. (66 492 $)

– L’organisme communautaire L’Espoir de Shelna construira un espace d’entreposage et aménagera son terrain afin de redonner à sa clientèle accès à des activités extérieures sûres. (100 000 $)

– La Nation Naskapi de Kawawachikamach élaborera la phase de design conceptuel d’une maison des aînés. (100 000 $)

– L’Agence Mamu Innu Kakussesht (AMIK) relancera et élargira un programme de camp éducatif et culturel destiné aux jeunes des communautés innues membres de l’AMIK sur le territoire nordique de la Côte-Nord. (100 000 $)

– L’Agence Mamu Innu Kakussesht (AMIK) organisera un colloque sur la pêche durable à Uashat Mak Mani-Utenam afin de partager des connaissances et promouvoir les initiatives des communautés innues dans le secteur des ressources marines. (100 000 $)

– Le Conseil des Innus de Matimekush-Lac John structurera des services coordonnés en sports et loisirs et mettra en valeur son centre d’entraînement communautaire. (100 000 $)

– Le Cégep de Sept-Îles élaborera une approche innovante d’inspection des quais portuaires nordiques combinant drone sous-marin, photogrammétrie, imagerie sonar et intelligence artificielle. (100 000 $)