La 38e édition du Symposium est lancée à Baie-Comeau

Les artistes sont arrivés et les festivités sont ouvertes en ce mercredi 17 avril au pavillon pour débuter leurs créations sous le thème L’art au fil du temps.

Le Symposium est dorénavant ouvert au public du 17 au 21 juin. Au programme : de la création, mais surtout du partage entre les artistes et le public.

« C’est une histoire d’amour entre les artistes et les Baie-Comois », insiste la responsable des communications de la députée Marilène Gill, Marie-Claude Bélanger.

Cette année, quatre artistes de la Côte-Nord ont été mis à l’honneur : Claire Barriault, Claude Bonneau, Réjean Cormier et Gabriel Bélisle.

Le président d’honneur, Jean-Charles Tremblay, a profité de l’ouverture pour chanter une chanson sur son amour pour Baie-Comeau. Photo Morgane Busson

Au total, 36 artistes se réunissent sous un même toit pour créer et « montrer la beauté du monde à travers leurs yeux », a déclaré le conseiller municipal, Marc Rainville.

La présidente du Comité organisateur, Dyane Dastous, a tenu à mettre en lumière les bénévoles qui rendent possible la tenue de l’évènement : « Nos bénévoles sont précieux à la fois pour le public, mais aussi pour les artistes. C’est grâce à eux que le symposium peut avoir lieu tous les ans ».

Cette 38e édition du Symposium sera d’ailleurs une première pour le préfet Guillaume Tremblay. « Ça fait 36 ans que je suis un citoyen de Baie-Comeau et c’est ma première fois au symposium. Il n’est jamais trop tard », a-t-il lancé. Il a également ajouté que les panoramas de la MRC de Manicouagan sont une source d’inspiration pour les artistes.