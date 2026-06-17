Le Club de soccer de Forestville lance sa saison avec un rassemblement de 220 jeunes

Le Club de soccer de Forestville a donné le coup d’envoi à sa saison estivale le 13 juin en accueillant un important rassemblement régional qui a réuni près de 220 joueurs sur le terrain naturel de la municipalité.

Quatre clubs de la région, soit ceux de Forestville, des Escoumins, de Sacré-Cœur et de Baie-Comeau, ont participé à cette journée d’activités. Au total, 18 équipes étaient inscrites dans les catégories U9-U10 et U11-U12, permettant la tenue de 24 matchs tout au long de la journée.

Malgré une météo fraîche et venteuse, les conditions sont demeurées favorables au déroulement des rencontres. Si les joueurs ont été relativement épargnés par la pluie, les bénévoles, eux, ont dû s’habiller chaudement.

Entre 12 et 15 bénévoles se sont relayés au cours de la journée afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. Leur implication a permis d’accueillir les équipes et les familles dans un environnement bien organisé.

La journée s’est conclue par un match amical regroupant des joueurs des catégories U13-U14 provenant de Forestville, de Sacré-Cœur et des Escoumins.

Pour le Club de soccer de Forestville, ce premier rassemblement marque le début d’une saison qui s’annonce bien remplie.

Les quelque 125 joueurs inscrits au sein de l’organisation pourront prendre part à différentes activités et compétitions adaptées à leur âge et à leur niveau d’habileté au cours des prochains mois.

Ce premier rendez-vous régional aura ainsi permis aux jeunes athlètes de renouer avec l’action sur le terrain et de lancer officiellement la saison de soccer dans la Haute-Côte-Nord.