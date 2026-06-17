MRC de la Haute-Côte-Nord : la première pelletée de terre de la plateforme de compostage

L’équipe de la MRC de la Haute-Côte-Nord a procédé à la pelletée de terre de la plateforme de compostage. Elle sera terminée plus tard cette année, et avec elle la collecte des matières organiques pourra prendre son envol en automne.

L’écocentre des Bergeronnes servira de point de dépôt des matières organiques de toute la région, et une fois la plateforme de compostage terminée le compost pourra être transformé en andain.

Puisqu’une telle construction demande de l’espace et des infrastructures connexes adéquates, un projet de réaménagement de l’écocentre sera parallèlement réalisé.

Les deux projets totalisent des investissements de plus de 5 M$, avec une participation du gouvernement provincial de 2,4 M$.

La préfète de la MRC Micheline Anctil a parlé d’un « projet porteur » pour la région, qui favorisera le développement de la capacité régionale de traitement des matières organiques.

« C’était la réponse logique, responsable et porteuse pour l’avenir. Il y a une volonté de développement qui est claire : offrir à la Haute-Côte-Nord des solutions adaptées à sa réalité, à ses besoins et à ses ambitions », a-t-elle commenté dans son allocution d’ouverture.

De son côté la directrice générale et greffière-trésorière de la MRC Élise Guignard a indiqué que les résultats attendus de cette plateforme « sont nombreux ».

On y estime qu’un total annuel de 1 000 tonnes de matières organiques pourra être détourné des bacs verts, et qu’à terme ce rendement garantira des économies pour la MRC et ses citoyens.

« Cela signifie une meilleure maitrise de nos opérations, une plus grande cohérence dans notre gestion régionale et à terme, une amélioration de notre performance environnementale », a-t-elle fait savoir lors de la pelletée de terre.

Micheline Anctil a révélé qu’une campagne de sensibilisation démarrera bientôt afin de bien faire connaître la nature de la collecte, sa fréquence et son fonctionnement.

« On sait que ça devient la troisième collecte, alors il faut travailler à ce que nos citoyens adoptent les bons comportements », a-t-elle mentionné.