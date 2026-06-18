CHRONIQUE | Le sommeil, un allié essentiel contre le stress

La dernière fois, on a parlé ensemble du lien entre le sommeil et l’alimentation. On a vu à quel point une nuit plus difficile peut influencer l’énergie, l’humeur et même les choix alimentaires qu’on fait dans la journée.

Mais le sommeil influence aussi quelque chose d’encore plus vaste — et souvent très présent dans nos vies : le stress.

Les horaires chargés. Les responsabilités qui s’accumulent. Les pensées qui continuent de tourner, même une fois la journée terminée. Dans ces moments-là, le sommeil devient souvent la première chose qu’on sacrifie.

On se couche un peu plus tard pour terminer ce qu’on n’a pas eu le temps de faire. On reste devant un écran pour tenter de décrocher. Ou alors, malgré la fatigue, le corps refuse tout simplement de ralentir.

Et pourtant, c’est précisément dans ces périodes plus exigeantes que le sommeil devient essentiel. Parce qu’une bonne nuit de sommeil ne sert pas seulement à récupérer physiquement : elle joue aussi un rôle important dans l’équilibre du système nerveux.

Pendant le sommeil, le corps active plusieurs mécanismes de récupération qui permettent de diminuer l’état d’alerte accumulé pendant la journée. La respiration devient plus calme. Le rythme cardiaque ralentit. Le cerveau traite une partie des émotions et des informations vécues durant la journée. Autrement dit, le sommeil aide littéralement le corps à sortir du mode survie.

Quand les nuits sont suffisamment réparatrices, le système nerveux retrouve davantage de stabilité. On devient souvent plus patient·e, plus concentré·e et plus capable de faire face aux imprévus du quotidien. Le stress ne disparaît pas complètement, mais le corps possède alors davantage de ressources pour le gérer.

À l’inverse, lorsque le sommeil manque ou devient irrégulier pendant plusieurs jours, le système nerveux reste dans un état de vigilance plus élevé. Et ça peut se ressentir rapidement : les pensées tournent plus vite, l’irritabilité augmente et les émotions deviennent parfois plus intenses. Certaines personnes remarquent aussi qu’elles se sentent plus facilement dépassées par de petites situations qui, normalement, seraient plus simples à gérer.

C’est souvent le signe qu’un corps fatigué essaie simplement de suivre le rythme avec moins d’énergie disponible.

Le manque de sommeil influence aussi certaines hormones liées au stress, notamment le cortisol.

Le sommeil et le cortisol entretiennent une relation étroite. Le cortisol, souvent appelé « hormone du stress », aide le corps à se réveiller le matin et à rester alerte durant la journée.

Dans un cycle équilibré, le cortisol augmente naturellement au réveil puis diminue graduellement en soirée pour laisser place à la production de mélatonine, l’hormone qui prépare le corps au repos. Lorsque ce rythme est perturbé — par le stress, les horaires irréguliers ou les écrans tardifs — le corps peut rester en état d’alerte plus longtemps qu’il ne le devrait.

Et la relation fonctionne dans les deux sens : le stress augmente le cortisol, mais un mauvais sommeil augmente aussi la sensibilité au stress. On peut alors entrer dans une boucle où l’on devient « fatigué·e, mais incapable de décrocher ». À long terme, cela peut affecter l’humeur, la concentration, la récupération et même la santé physique.

On cherche parfois à mieux gérer le stress par la performance, l’organisation ou le contrôle. On travaille plus. On s’entraîne plus. On essaie d’en faire davantage. Pourtant, le corps a d’abord besoin de sécurité, de récupération et de repos.

À l’inverse, un sommeil régulier et réparateur agit comme un véritable régulateur du stress. Il permet au système nerveux de ralentir, au cerveau de récupérer et au corps de retrouver un meilleur équilibre hormonal. En ce sens, bien dormir n’est pas seulement une question de repos : c’est aussi une stratégie essentielle de gestion du stress.

Se coucher à des heures semblables, diminuer les écrans avant d’aller au lit, créer un moment plus calme en soirée, ralentir un peu avant de dormir plutôt que de passer directement de l’agitation au silence… Ces petits gestes peuvent sembler simples, mais ils envoient un message important au système nerveux : tu peux relâcher.

Il y aura toujours des périodes plus stressantes. Des nuits plus courtes. Des moments où l’esprit aura plus de difficulté à décrocher. Et c’est humain. L’objectif n’est pas d’avoir un sommeil parfait, mais d’apprendre à voir le sommeil comme un allié précieux pour traverser les périodes exigeantes avec un peu plus d’ancrage et de douceur.

Alors ce soir, avant de t’endormir, rappelle-toi que le repos est l’une des façons les plus profondes de prendre soin de toi.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.