La terre a tremblé à Baie-Comeau et les alentours

Par Johannie Gaudreault 10:50 AM - 18 juin 2026
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Le tremblement de terre est survenu tout près de Mont-Joli (voir l'étoile sur la carte). Photo Séismes Canada

À 10 h 21, le sol a tremblé à Baie-Comeau. Les secousses se sont fait ressentir de la Haute-Côte-Nord jusqu’à Sept-Îles.

Selon Séismes Canada, le tremblement de terre de magnitude 4,3 a commencé tout près de Mont-Joli, dans le fleuve Saint-Laurent.

« Il n’y a aucun rapport de dommages, et aucun ne serait prévu », est-il indiqué. Dix-neuf personnes avaient déjà signalé le séisme au moment d’écrire ces lignes.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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