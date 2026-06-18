Les coureurs attendus au Marathon Mamu

Les adeptes de course à pied sur route auront trois occasions de se mettre des kilomètres dans les jambes cet été, à Sept-Îles et Port-Cartier.

Le Marathon Mamu — Galeries Montagnaises de Sept-Îles/Uashat partira le bal. Son édition 2026 se courra le dimanche 28 juin.

Les distances des dernières années sont offertes aux participants : 1, 5, 10, 21,1 et 42,2 km.

La plupart des coureurs auront davantage de boucles à compléter. Le parcours a été réduit, puisque la fermeture complète de l’avenue Arnaud demandait l’implication de beaucoup de bénévoles pour assurer la sécurité. La compagnie Akua s’occupera de cet aspect et de la signalisation.

Le départ et l’arrivée des coureurs se feront de l’arche derrière les Galeries Montagnaises.

Sur l’avenue Arnaud, le détour, au plus loin, se fera près de la Résidence des Bâtisseurs. Pour les participants du 10, 21,1 et 42,2 km, une partie de leur parcours se courra sur la piste menant vers les Jardins de l’Anse, ou du parc Ferland (Marché 7 Jours).

La carte du parcours est accessible sur la page Facebook du Marathon Mamu des Galeries Montagnaises.

Par ailleurs, les inscriptions vont bon train en vue de l’événement du 28 juin.

“ On est à près de 150. Je me limite à 300 ”, de dire le coordonnateur du Marathon Mamu, Roger Vachon, qui se garde une certaine marge de manœuvre.

“ Les gens apprécient le Mamu. Et comme je l’ai toujours dit, aussi longtemps que je vais être là, ça va exister. ”

La remise des dossards et du cadeau aux participants se fera la veille, soit le 27 juin, aux Galeries Montagnaises. Pour ceux et celles qui ne seront pas encore inscrits, ce sera l’occasion de le faire. Il est également possible de le faire en ligne.

Parmi les deux autres courses à pied sur route en préparation pour l’été dans la région, il y a celle sur laquelle travaille le Centre d’entraînement fonctionnel (CF7) de Sept-Îles qui se tiendra vers la fin de l’été (date à déterminer) et la Course du 50e Parallèle de Port-Cartier le 20 septembre pour sa 5e édition.