Prêts à rire ? Le festival d’humour de Baie-Comeau est lancé

Ce n’est pas le temps maussade qui a freiné les humoristes qui participent au tout premier festival d’humour sur la Côte-Nord. Ils sont à Baie-Comeau et sont prêts à vous faire rire.

Le festival Vague de rires commence en ce 18 juin et se déroule jusqu’au 21 juin.

Celui qui lance cette première édition, c’est le porte-parole Martin Vachon. L’humoriste, qui avait hâte d’arriver sur la Côte-Nord, invite les gens à se déplacer tout au long du weekend.

« Non seulement j’ai admiré le paysage, qui est magnifique, mais j’ai aussi fait de la tyrolienne. Et je suis en vie ! Je m’apprête à monter sur scène et je suis tellement content d’être ici », lance-t-il, quelques minutes avant le début de son spectacle.

Martin Vachon lance donc les festivités sous le chapiteau Desjardins ce soir à 19 h, avec Pascale Marineau en première partie.

« Je trouve ça le fun que ce soit la première édition de ce festival-là. Et ce que j’aime des festivals, c’est que parfois il y a des curieux qui viennent découvrir », s’exclame-t-elle.

Au même endroit, à 21 h, les gens sont invités au spectacle du Punch Club.

Demain, le 19 juin, les humoristes Étienne Dano, François Boulianne, Antoni Remilliard, Mélanie Couture, Charles Deschamps et Dom Babin sont là, dès 17 h. La soirée se terminera avec Le Show Queer à 22 h 30.

Samedi, Le Gong Show débutera les festivités à 15 h. Ensuite, les spectacles qui seront présentés sont Magali Saint-Vincent, François Boulianne, Ève Côté et Alex Lévesque.

Vague de rires pendra fin le 21 juin avec l’enregistrement du podcast Roast ta ville, qui affiche complet depuis déjà plusieurs jours.