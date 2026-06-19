Cafés-rencontres : des liens qui se tissent en Haute-Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 19 juin 2026
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Le cinquième café-rencontre a eu lieu à Forestville, le 17 juin. Photo CJE HCN

Le cinquième café-rencontre organisé en Haute-Côte-Nord a permis à une dizaine de citoyens issus de différentes cultures et nationalités de se réunir à Forestville afin d’échanger et de partager leurs expériences dans un climat convivial.

L’activité, tenue le 17 juin à la salle Armand-Topping, était organisée par le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord en collaboration avec Place aux jeunes, la MRC de La Haute-Côte-Nord, le CISSS de la Côte-Nord et Les Éclaireurs.

Au cours de la soirée, les participants ont pris part à diverses discussions favorisant le dialogue et le rapprochement interculturel. L’événement visait notamment à créer des occasions de rencontre entre les citoyens et à encourager le développement de liens sociaux au sein de la communauté.

Selon les organisateurs, cette cinquième édition a une fois de plus mis en lumière l’importance de disposer d’espaces permettant aux personnes de différents horizons de se rencontrer et d’échanger. Les participants ont ainsi pu partager leur vécu, mieux connaître leur milieu de vie et développer de nouvelles relations.

L’initiative s’inscrit dans une volonté de favoriser l’inclusion et le vivre-ensemble dans la région. « Cette rencontre a une fois de plus démontré l’importance de créer des espaces favorisant le dialogue, le rapprochement interculturel et le développement de liens sociaux au sein de la communauté », soulignent les organisateurs.

Pause estivale

Avec l’arrivée de la saison estivale, les cafés-rencontres feront relâche au cours des prochains mois. Le prochain rendez-vous est déjà fixé au 3 septembre à Sacré-Cœur. L’endroit précis où se déroulera l’activité sera annoncé ultérieurement.

Le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord et ses partenaires ont profité de l’occasion pour remercier les personnes ayant participé à la rencontre et ont réaffirmé leur engagement à promouvoir des milieux de vie inclusifs et accueillants dans la région.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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