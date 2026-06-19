La MRC de La Haute-Côte-Nord affiche un surplus de 1,9 M$

La MRC de La Haute-Côte-Nord a terminé l’année 2025 avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1 911 452 $, selon les états financiers adoptés lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 18 juin.

Les états financiers, audités par la firme Mallette S.E.N.C.R.L., témoignent d’une situation financière jugée favorable. Présenté aux élus par Alexandre Lapointe et Sandra Jourdain, le rapport confirme que la MRC « possède une excellente santé financière ».

Le conseil a également adopté les états financiers du territoire non organisé (TNO) de Lac-au-Brochet pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2025. Ceux-ci font état d’un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 197 074 $.

Près de 300 000 $ distribués

Lors de la même séance, les élus ont accordé un total de 297 348,50 $ en aides financières par l’entremise de différents programmes, dont le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), le Fonds résilience et rétablissement ainsi que la Politique sur les dons et commandites.

Ces sommes serviront notamment à soutenir des travaux d’amélioration de chemins forestiers et multiusages sur le territoire, ainsi qu’à appuyer plusieurs initiatives communautaires et événements organisés en Haute-Côte-Nord.

Parmi les principaux montants accordés dans le cadre du PADF, la Zec Labrieville reçoit 57 450 $ pour des travaux de débroussaillage, de décapage et de creusage de fossés. L’Association Bouleau obtient quant à elle 44 662,50 $ pour l’amélioration d’un chemin multiusage, tandis que le Comité du chemin rivière Portneuf bénéficie d’une aide de 41 501,25 $ pour des travaux de stabilisation et d’enrochement.

La Zec Forestville recevra également 33 768 $ afin d’améliorer son réseau routier dans le secteur du lac Maxime. D’autres projets liés à l’entretien et à la réfection de chemins seront réalisés notamment par la Zec Nordique, la Zec Chauvin, le Club Quad Haute-Côte-Nord, la Municipalité de Longue-Rive et la Pourvoirie Chenail du Nord.

La préfète de la MRC La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil. Photo Renaud Cyr

Soutien à des organismes et événements

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord obtient pour sa part 5 849 $ du Fonds québécois d’initiatives sociales pour la réalisation de sa Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif jeunesse.

Par ailleurs, plusieurs organismes et événements recevront une aide dans le cadre de la Politique sur les dons et commandites. La campagne Centraide Côte-Nord 2026-2027 bénéficie d’un soutien de 2 500 $, tandis que diverses activités recevront des contributions allant de 500 $ à 1 225 $.

Parmi les projets soutenus figurent notamment la 42e édition du Festival de la chanson de Tadoussac, le Gymkhana de Sacré-Cœur, le Rendez-vous des aviateurs des Bergeronnes, le Festival du Fjord, le Festival intime de musique classique de l’Odyssée artistique ainsi que la Traversée du lac Gobeil.

Selon la MRC, l’ensemble des projets financés contribuera au développement économique, récréotouristique et communautaire du territoire.