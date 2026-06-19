Le tourisme prend son envol à Pessamit

Cet été marque la quatrième saison touristique chez Tourisme Pessamit. Pour les porteurs de ce projet, ouvrir la communauté au tourisme est un pas de plus vers la réconciliation.

« Cette année, notre but premier est de stabiliser l’offre touristique et d’implanter une structure plus claire au sein de l’organisation », explique la directrice générale de Tourisme Pessamit, Linda Bacon.

Après avoir observé une demande en matière d’hébergement dans la communauté, la coordination du projet a pris la décision d’ajouter deux Shaputuan sur le site Papinachois. Un Shaputuan est une tente traditionnelle de prospecteur.

« Ces tentes traditionnelles sont des habitations ancestrales. Elles sont aménagées avec du sapinage au sol et servaient aux Innus pendant leurs déplacements », précise le vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon Saint-Onge.

Céline Bacon, à la coordination de l’organisation, explique que les emplacements de camping ont connu un véritable succès lors de la saison précédente. « Des touristes qui parcourent la route 138 jusqu’à Kégaska, ainsi que des gens de la région, sont venus y séjourner. »

« On parle beaucoup de réconciliation. Je pense que de s’ouvrir aux touristes, c’est un moyen de le faire. On le voit avec les guides qui sont fiers de leur communauté, on les voit rayonner », déclare Suzanne Charland, membre du Conseil des Innus de Pessamit.

La communauté propose désormais des visites guidées de son carré historique, des panneaux d’interprétation près des barrages ainsi que plusieurs autres attraits.

Des visites guidées de la communauté étaient proposées gratuitement. Photo courtoisie

L’ouverture officielle de la saison touristique de Pessamit a eu lieu le 18 juin. Des visites guidées de la communauté étaient proposées gratuitement à partir de 13 h jusqu’à 16 h au Centre communautaire Ka Mamuitunanut.

À l’extérieur de la salle, des hot-dogs ainsi que des breuvages ont été offerts gratuitement sur place.

« Cet événement marque le début d’une nouvelle saison mettant en valeur la richesse de notre culture innue, notre patrimoine, nos traditions et les expériences uniques offertes dans notre communauté », mentionne fièrement Tourisme Pessamit.