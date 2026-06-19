LPHF | Un rêve devenu réalité pour une hockeyeuse native de Fermont 

Émilie Lavoie, qui a fait une partie de son hockey mineur sur la Côte-Nord, principalement à Fermont, a été repêchée par la Victoire de Montréal lors de la séance de sélections du 17 juin du circuit professionnel féminin.

L’attaquante de 24 ans, produit des Stingers de l’Université Concordia (RSEQ), a été le choix de sixième ronde, le 72e au total, de la formation championne de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

« C’est un privilège de pouvoir entendre son nom au repêchage, c’est un rêve devenu réalité », a fait savoir la hockeyeuse, au Journal.

Un sentiment qui est encore plus incroyable aux yeux d’Émilie Lavoie du fait de se joindre à l’équipe championne de la Coupe Walter « et, en plus que ce soit l’équipe de la ville dans laquelle j’habite », a dit celle qui réside maintenant dans la région de Montréal.

Elle a pu vivre ce moment, le repêchage, aux côtés de ses parents « qui ont tout donné pour que je sois la personne et la joueuse que je suis aujourd’hui ! »

De Fermont à la LPHF

La Fermontoise d’origine a quitté la région à sa deuxième année bantam pour déménager avec ses parents, en 2015, à Beloeil, sur la Rive-Sud de Montréal.

Lors de son parcours sur la Côte-Nord, Émilie Lavoie a jonglé entre le patinage artistique et le hockey, qu’elle voulait pratiquer comme son père.

C’est à 12 ans qu’elle a tranché pour le hockey, sport qui est devenu sa passion et pour lequel elle voulait se concentrer.

Émilie Lavoie a notamment représenté la Côte-Nord aux Jeux du Québec, en 2015, à Drummondville.

« J’ai joué toutes mes années avec les garçons, et chaque été nous étions à Montréal pour jouer du hockey de printemps avec les filles », a-t-elle mentionné.

Lors du déménagement familial, Émilie Lavoie s’est alors joint à l’Express du Richelieu pour deux ans et aux Remparts du Richelieu pour une saison. La suite aura été les Lynx du Collège Édouard-Montpetit et les Stingers de Concordia, formation universitaire avec laquelle elle a remporté deux titres nationaux et deux médailles d’argent au niveau canadien en cinq ans.